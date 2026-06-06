Papa Leão XIV recebido em Espanha pelos Reis. Reveja a cerimónia e os discursos
O Papa Leão XIV aterrou no Aeroporto Internacional de Madrid-Barajas para uma visita apostólica de sete dias ao país vizinho. Foi recebido pelos Reis e pelo primeiro-ministro. Seguiu-se um discurso no Palácio Real de Madrid. Reveja a cerimónia oficial de boas-vindas.
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- 06 jun, 2026
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06 jun, 2026 - 09:35 • João Carlos Malta , Miguel Marques Ribeiro , Teresa Almeida
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