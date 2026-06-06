Papa Leão XIV recebido em Espanha pelos Reis. Reveja a cerimónia e os discursos

O Papa Leão XIV aterrou no Aeroporto Internacional de Madrid-Barajas para uma visita apostólica de sete dias ao país vizinho. Foi recebido pelos Reis e pelo primeiro-ministro. Seguiu-se um discurso no Palácio Real de Madrid. Reveja a cerimónia oficial de boas-vindas.

Tempo
|
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

06 jun, 2026 - 09:35 • João Carlos Malta , Miguel Marques Ribeiro , Teresa Almeida

A+ / A-
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?