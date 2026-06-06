- Noticiário das 22h
- 06 jun, 2026
-
Em Destaque
Rede Europeia Anti-Pobreza receia que trabalho social da PSU aumente estigma sobre pobres
06 jun, 2026 - 21:14 • Lusa
Organização alerta que a obrigatoriedade de trabalho social para alguns beneficiários da Prestação Social Única pode reforçar o estigma, agravar situações de aporofobia e afastar pessoas vulneráveis dos apoios sociais.
A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) Portugal receia que a imposição de trabalho social a quem recebe a Prestação Social Única (PSU) aumente o estigma sobre os beneficiários, penalizando ainda mais quem está em situação de pobreza ou exclusão social.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
- Noticiário das 22h
- 06 jun, 2026
-
Saiba Mais
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- Prestação Social Única: familiares de beneficiários terão de realizar "trabalho social"
- Prestação Social Única. Beneficiários terão de cumprir trabalho social
- Prestação Social Única pode obrigar beneficiários a realizar trabalho comunitário
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- Prestação Social Única: familiares de beneficiários terão de realizar "trabalho social"
- Prestação Social Única. Beneficiários terão de cumprir trabalho social
- Prestação Social Única pode obrigar beneficiários a realizar trabalho comunitário
Comentários