- Noticiário das 23h
- 07 jun, 2026
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Papa fala no Parlamento, encontra vítimas de abuso e vai ao estádio Bernabéu
07 jun, 2026 - 23:05 • Aura Miguel, enviada especial a Espanha
Leão XIV reúne-se com Pedro Sánchez, discursa perante os deputados espanhóis, encontra vítimas de abusos e encerra o dia no estádio Santiago Bernabéu.
O terceiro dia do Papa em Madrid vai ser intenso. As atenções da manhã centram-se nos encontros com o mundo político. Primeiro, haverá uma reunião, sem discursos, na Nunciatura Apostólica com o polémico chefe do Governo e líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez. Depois, Leão XIV vai discursar no Congresso dos Deputados.
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A grande expectativa está no que o Papa dirá aos 350 parlamentares da Câmara Baixa, no Palácio das Cortes, uma vez que, no passado sábado, já discursou perante os reis e as autoridades do país.
Ainda durante a manhã, o Santo Padre encontra-se com todos os bispos de Espanha, na sede da Conferência Episcopal Espanhola.
O programa oficial anuncia para as 18h00 uma saudação na Catedral dedicada à Virgem da Almudena, mas a imprensa espanhola adianta que será ainda durante a tarde, antes da deslocação à catedral, que Leão XIV se encontrará com vítimas de abusos cometidos por membros da Igreja — uma situação que o próprio Papa já definiu como "uma ferida que continua aberta".
Ainda esta segunda-feira, a agenda do Papa termina em grande, no famoso estádio Santiago Bernabéu, para um encontro com a comunidade diocesana, marcado por vários testemunhos.
Será certamente com agrado que Leão XIV vai pisar o estádio do Real Madrid, que, segundo as suas próprias palavras, era o clube preferido de Robert Prevost antes de ser eleito Papa.
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