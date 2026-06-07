Papa Leão vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais amanhã

O Papa Leão XIV tem previsto reunir-se esta segunda-feira à tarde com as vítimas de abusos sexuais por parte da Igreja, segundo estão a noticiar os meios de comunicação social em Espanha.

O encontro, que foi confirmado na sexta-feira mas sobre o qual não havia mais detalhes, terá lugar na Nunciatura Apostólica.

Inicialmente, a reunião não fazia parte da agenda, embora o Vaticano tenha acabado por indicar que esta iria, de facto, realizar-se e que os detalhes da mesma seriam revelados após a sua conclusão.

Durante os seus primeiros discursos no país, Leão XIV não fez qualquer menção a estes crimes dentro da instituição, embora tenha proferido algumas palavras no avião antes de chegar a Madrid.

Durante o trajeto, em resposta a perguntas do jornal El País, o pontífice assinalou que continuará a "trabalhar" para que as normas sejam cumpridas. "É uma ferida ainda aberta", acrescentou.

Da mesma forma, Leão XIV reconheceu que se reuniria com algumas das vítimas de abusos porque "infelizmente é impossível receber todas".