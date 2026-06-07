- Noticiário das 20h
- 07 jun, 2026
-
Papa Leão XIV em Espanha: visita histórica ao Parlamento
07 jun, 2026 - 20:06 • Olímpia Mairos , com Manuel Pereira Ramos
Pela primeira vez na história, um Papa discursará no Parlamento espanhol, perante deputados de diferentes sensibilidades políticas e religiosas.
O Papa Leão XIV discursa esta segunda-feira no Parlamento espanhol, numa visita com forte carga simbólica que decorre num período de acentuada instabilidade política em Espanha.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O chefe da Igreja Católica deverá dirigir uma mensagem centrada no diálogo, na responsabilidade institucional e na promoção do bem comum, perante deputados e representantes das principais forças políticas do país vizinho.
Trata-se de um momento histórico, já que será a primeira vez que um Papa intervém no Parlamento espanhol, num contexto marcado por tensões políticas, sucessivos casos que têm fragilizado o Governo de Pedro Sánchez e um ambiente de crescente polarização.
A agenda do pontífice inclui ainda um encontro com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja, previsto para a tarde desta segunda-feira. Segundo avançam vários meios de comunicação espanhóis, a reunião terá lugar na Nunciatura Apostólica.
O encontro foi confirmado na passada sexta-feira, embora sem detalhes adicionais. Inicialmente, a reunião não constava do programa oficial da visita, mas o Vaticano acabou por confirmar a sua realização, indicando que mais informações serão divulgadas após a conclusão do encontro.
A reunião é encarada como um dos momentos mais sensíveis da visita de Leão XIV a Espanha, numa demonstração da atenção que o Papa pretende dedicar às vítimas e ao combate aos abusos na Igreja.
- Noticiário das 20h
- 07 jun, 2026
-
- Reveja o encontro do Papa com representantes da cultura, da economia e do desporto na Movistar Arena
- Papa Leão vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais amanhã
- Papa pede que a fé em Espanha “não seja um museu do passado”
- Reveja o Papa na Santa Missa e Procissão do Corpo de Deus em Madrid
- Papa Leão XIV reage com "pesar" ao "grave ato de violência" que matou o Bispo de Quelimane
- Cerca de 600 mil pessoas em celebração no centro de Madrid. Reveja o encontro do Papa com os jovens
- Leão XIV aterra em Espanha e é recebido no Palácio Real. Veja as imagens
- Papa em encontro com os mais frágeis: “Estou entre vós como um madrileno!”
- Papa Leão XIV diz que a segurança não vem "das armas" nem de "muros"
- Leão XIV: Os abusos sexuais na Igreja “continuam a ser uma ferida aberta”
- Reveja o encontro do Papa com representantes da cultura, da economia e do desporto na Movistar Arena
- Papa Leão vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais amanhã
- Papa pede que a fé em Espanha “não seja um museu do passado”
- Reveja o Papa na Santa Missa e Procissão do Corpo de Deus em Madrid
- Papa Leão XIV reage com "pesar" ao "grave ato de violência" que matou o Bispo de Quelimane
- Cerca de 600 mil pessoas em celebração no centro de Madrid. Reveja o encontro do Papa com os jovens
- Leão XIV aterra em Espanha e é recebido no Palácio Real. Veja as imagens
- Papa em encontro com os mais frágeis: “Estou entre vós como um madrileno!”
- Papa Leão XIV diz que a segurança não vem "das armas" nem de "muros"
- Leão XIV: Os abusos sexuais na Igreja “continuam a ser uma ferida aberta”