Papa Leão XIV em Espanha: visita histórica ao Parlamento

O Papa Leão XIV discursa esta segunda-feira no Parlamento espanhol, numa visita com forte carga simbólica que decorre num período de acentuada instabilidade política em Espanha.

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O chefe da Igreja Católica deverá dirigir uma mensagem centrada no diálogo, na responsabilidade institucional e na promoção do bem comum, perante deputados e representantes das principais forças políticas do país vizinho.

Trata-se de um momento histórico, já que será a primeira vez que um Papa intervém no Parlamento espanhol, num contexto marcado por tensões políticas, sucessivos casos que têm fragilizado o Governo de Pedro Sánchez e um ambiente de crescente polarização.

A agenda do pontífice inclui ainda um encontro com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja, previsto para a tarde desta segunda-feira. Segundo avançam vários meios de comunicação espanhóis, a reunião terá lugar na Nunciatura Apostólica.

O encontro foi confirmado na passada sexta-feira, embora sem detalhes adicionais. Inicialmente, a reunião não constava do programa oficial da visita, mas o Vaticano acabou por confirmar a sua realização, indicando que mais informações serão divulgadas após a conclusão do encontro.

A reunião é encarada como um dos momentos mais sensíveis da visita de Leão XIV a Espanha, numa demonstração da atenção que o Papa pretende dedicar às vítimas e ao combate aos abusos na Igreja.