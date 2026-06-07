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Moçambique
Papa Leão XIV reage com "pesar" ao "grave ato de violência" que matou o Bispo de Quelimane
07 jun, 2026 - 08:29 • Aura Miguel , João Carlos Malta
O Papa pede oração para que o povo e Diocese de MOçambique tenha "consolo" e "proteja cada homem e mulher no seu amor e detenha a mão dos violentos".
O Papa Leão XIV, de visita a Espanha, reagiu em comunicado à morte do Bispo de Quelimano, com "pesar" pelo "grave ato de violência".
" O Papa Leão XIV soube com pesar do grave acto de violência que provocou a morte de Sua Excelência, D. Osório Citora Afonso de Quelimane e Administrador Apostólico da Beira", lê-se no comunicado.
Leão XIV "une-se em oração ao povo das Dioceses e de Moçambique nesta hora de angústia", para que o Senhor "lhes dê consolo, proteja cada homem e mulher no seu amor e detenha a mão dos violentos".
D. Osório Citora Afonso, foi assassinado na manhã de sábado, depois de ter sido atacado a tiro. Tinha 54 anos.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou, na manhã deste sábado, o assassinato do Bispo da Diocese de Quelimane, citado pelo Jornal de Notícias de Moçambique.
Segundo informações preliminares, avançadas pelo porta-voz do SERNIC na Zambézia, Máximo Amílcar, D. Osório Citora Afonso foi atingido mortalmente por um disparo de arma de fogo do tipo AKM, no peito, alegadamente a curta distância. O corpo foi encontrado no corredor.
As autoridades indicam que os autores do crime terão violado a cerca eléctrica do Paço Episcopal antes de se introduzirem no interior do recinto para executar o ataque. Até ao momento, não há suspeitos detidos.
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