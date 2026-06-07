Reveja o encontro do Papa com representantes da cultura, da economia e do desporto na Movistar Arena

A Movistar Arena recebeu, esta tarde, o encontro “Criar Redes com o Mundo da Cultura, da Arte, da Economia e do Desporto”, um dos momentos da visita do Papa Leão XIV a Espanha.

Tempo
|
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

07 jun, 2026 - 16:35 • Olímpia Mairos

A+ / A-

No âmbito da sua visita a Espanha, o Papa Leão XIV participou, esta tarde, no encontro “Criar Redes com o Mundo da Cultura, da Arte, da Economia e do Desporto”, que terá lugar na Movistar Arena.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A iniciativa reuniu representantes de diversos sectores da sociedade, num momento de diálogo e reflexão sobre o papel da cultura do encontro, da cooperação e da responsabilidade social na construção de um mundo mais justo e solidário.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?