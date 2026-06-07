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Papa saúda 50 anos da União das Misericórdias e desafia instituições a reforçar a solidariedade

07 jun, 2026 - 15:21 • Olímpia Mairos

Leão XIV enviou uma mensagem na qual sublinha que a solidariedade é “simultaneamente, um princípio e uma virtude” e incentiva a continuidade da missão de apoio aos mais vulneráveis.

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O Papa Leão XIV assinalou o 50.º aniversário da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) com uma mensagem de felicitações e encorajamento dirigida ao presidente do secretariado nacional, Manuel de Lemos, no âmbito do Congresso Nacional das Misericórdias, realizado em Braga entre 4 e 6 de junho.

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Na missiva, o Santo Padre associa-se às celebrações da instituição e apela às Misericórdias para que permaneçam fiéis à sua missão de testemunhar e difundir, nos dias de hoje, “a caridade de Cristo, Rosto misericordioso do Pai”.

Leão XIV destaca ainda a importância da solidariedade, recordando que esta é “simultaneamente, um princípio e uma virtude”.

Segundo o Papa, enquanto princípio, a solidariedade orienta a ordem das relações humanas e a interdependência entre os povos; enquanto virtude, exige “uma determinação firme e perseverante pelo bem comum”, especialmente em favor das pessoas mais frágeis e vulneráveis.

Na mensagem enviada aos participantes do congresso, o Pontífice incentiva a UMP a prosseguir unida na promoção da ação social e do apoio aos mais necessitados, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, apresentado como o “Bom Samaritano da humanidade”.

Como sinal de proximidade e estímulo, Leão XIV concedeu ainda a Bênção Apostólica a todos os participantes, desejando que o encontro produza “abundantes graças” e frutos duradouros para a missão das Misericórdias em Portugal.

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