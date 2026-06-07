Reveja o encontro do Papa com representantes da cultura, da economia e do desporto na Movistar Arena
A Movistar Arena recebeu, esta tarde, o encontro “Criar Redes com o Mundo da Cultura, da Arte, da Economia e do Desporto”, um dos momentos da visita do Papa Leão XIV a Espanha.
- Noticiário das 19h
- 07 jun, 2026
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07 jun, 2026 - 16:35 • Olímpia Mairos
No âmbito da sua visita a Espanha, o Papa Leão XIV participou, esta tarde, no encontro “Criar Redes com o Mundo da Cultura, da Arte, da Economia e do Desporto”, que terá lugar na Movistar Arena.
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A iniciativa reuniu representantes de diversos sectores da sociedade, num momento de diálogo e reflexão sobre o papel da cultura do encontro, da cooperação e da responsabilidade social na construção de um mundo mais justo e solidário.
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