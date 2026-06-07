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Visita do Papa a Madrid

“Só mesmo Jesus para termos 600 mil jovens ajoelhados e a adorar o Santíssimo”

07 jun, 2026 - 09:09 • Aura Miguel , João Carlos Malta

Jovens que foram de Lisboa a Madrid esperam que no próximo ano o Papa Leão XIV possa estar no Santuário de Fátima nos 110 das aparições.

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Foram muitos os portugueses que não quiseram perder a oportunidade de ver pela primeira vez ao vivo o Papa Leão XIV, em Madrid. “Vim de Lisboa, de carro, muitas horas, motivado muito pela minha fé para poder ver o Papa, poder estar aqui, poder vê-lo, estar perto e para alimentar a minha fé”, disse à Renascença um dos elementos de um grupo de jovens, Bernardo, que está na manhã deste domingo na praça Cibeles.

Já Vasco acha que é uma "oportunidade única para vermos o Santo Padre tão perto de nós” e “é tão bom ouvir as suas palavras”.

A mesma ideia tem José Maria que confessa que “não podia perder esta oportunidade de ver o Papa Leão tão perto e tão perto do nosso coração”.

Os jovens esperam que o Papa possa no próximo ano visitar Fátima nos 110 anos das aparições.

Entretanto, e em relação à experiência, “acho que foi uma avaliação muito positiva”, “é impressionante e só mesmo com Jesus é que é possível termos 600 mil jovens em silêncio a adorar o Santíssimo, acho que não há igual”.

“É verdade, é verdade, é inacreditável, uma experiência única, ouvir também as palavras do Santo Padre tem sido muito tocante e acho que ninguém fica indiferente”, diz um dos elementos do grupo.

Entre os temas que mais tocaram este grupo de jovens estão as respostas do Papa Leão “que acho que também nos dizem muito a nós jovens”, sobre temas como a inteligência artificial, o trabalho, e de como lidar com as pessoas que não acreditam.

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