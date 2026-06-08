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Encíclica "Magnifica humanistas"
“A IA está ao serviço do Homem e não o contrário”, diz patriarca de Lisboa
08 jun, 2026 - 20:46 • Ana Catarina André
D. Rui Valério considera que a encíclica do Papa Leão XIV "Magnifica humanistas" coloca o ser humano no centro do mundo. A apresentação do documento, esta segunda-feira, em Lisboa, contou com Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e António Barreto como oradores.
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, considera que a grande revolução da encíclica do Papa Leão XIV “Magnifica humanitas” é “colocar no centro do mundo o ser humano”.
“O humano não apenas como protagonista da História, como construtor de aventuras e de factos, mas o humano na dimensão de debilidade, de fragilidade e na capacidade de Deus”, disse à Renascença, esta segunda-feira, na apresentação do documento, na Feira do Livro, em Lisboa.
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No evento que contou, também, com Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e António Barreto como oradores, o bispo sublinhou que a Inteligência Artificial (IA) – tema principal desta encíclica – “deve ser um meio, sem nunca chegar a ser um fim em si mesmo”.
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“A IA está ao serviço do homem e não o contrário”, frisou, antes de afirmar, durante a apresentação, que a “Igreja, através do magistério do Papa, continua a ser farol capaz de orientar a humanidade”. “A missão fundamental da Igreja é a de colaborar na salvação do ser humano”, disse.
No final, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as estruturas políticas não estão a ser capazes de acompanhar o avanço tecnológico e afirmou que a IA “praticamente não existe” na legislação.
“Nem na organização administração, nem na educação, nem em muitos aspetos no domínio da solidariedade, da saúde, do trabalho. É assim em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Estamos a falar de sociedades muito evoluídas que não estão a ser capazes de acompanhar este desafio”, afirmou o antigo Presidente da República.
[em atualização]
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