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Encíclica "Magnifica humanistas"

“A IA está ao serviço do Homem e não o contrário”, diz patriarca de Lisboa

08 jun, 2026 - 20:46 • Ana Catarina André

D. Rui Valério considera que a encíclica do Papa Leão XIV "Magnifica humanistas" coloca o ser humano no centro do mundo. A apresentação do documento, esta segunda-feira, em Lisboa, contou com Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e António Barreto como oradores.

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O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, considera que a grande revolução da encíclica do Papa Leão XIV “Magnifica humanitas” é “colocar no centro do mundo o ser humano”.

“O humano não apenas como protagonista da História, como construtor de aventuras e de factos, mas o humano na dimensão de debilidade, de fragilidade e na capacidade de Deus”, disse à Renascença, esta segunda-feira, na apresentação do documento, na Feira do Livro, em Lisboa.

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No evento que contou, também, com Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e António Barreto como oradores, o bispo sublinhou que a Inteligência Artificial (IA) – tema principal desta encíclica – “deve ser um meio, sem nunca chegar a ser um fim em si mesmo”.

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“A IA está ao serviço do homem e não o contrário”, frisou, antes de afirmar, durante a apresentação, que a “Igreja, através do magistério do Papa, continua a ser farol capaz de orientar a humanidade”. “A missão fundamental da Igreja é a de colaborar na salvação do ser humano”, disse.

No final, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as estruturas políticas não estão a ser capazes de acompanhar o avanço tecnológico e afirmou que a IA “praticamente não existe” na legislação.

“Nem na organização administração, nem na educação, nem em muitos aspetos no domínio da solidariedade, da saúde, do trabalho. É assim em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Estamos a falar de sociedades muito evoluídas que não estão a ser capazes de acompanhar este desafio”, afirmou o antigo Presidente da República.

[em atualização]

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