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Papa em Espanha
Abusos. "Cada pessoa ferida deve encontrar escuta, verdade e reparação”, diz o Papa aos bispos espanhóis
08 jun, 2026 - 13:55 • Aura Miguel
“Um dos casos mais dolorosos é o dos que foram feridos precisamente por aqueles que deveriam cuidar deles, incluindo por membros do clero", defendeu Leão XIV.
Os abusos na Igreja Católica foram tema de discussão entre o Papa e os bispos espanhóis. Na manhã desta segunda-feira, durante a visita de sete dias a Espanha, Leão XIV esteve com os bispos e apontou a questão dos abusos como uma das dificuldades que a Igreja enfrenta.
“Não faltarão ocasiões e momentos de escuridão que nos pedirão para sermos bons samaritanos”, afirmou.
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“Um dos casos mais dolorosos é o dos que foram feridos precisamente por aqueles que deveriam cuidar deles, incluindo por membros do clero", argumentou o Papa.
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Cada pessoa ferida deve poder encontrar escuta sincera
"Perante esta chaga, a comunidade eclesial é chamada a responder com escuta, verdade, justiça, reparação e um compromisso cada vez mais forte com a prevenção e uma cultura do cuidado”, frisou Leão XIV.
“Cada pessoa ferida deve poder encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais de cura”, concluiu.
Estas declarações, proferidas na sede da Conferência Episcopal espanhola, antecedem o encontro da tarde, de carácter privado, na nunciatura apostólica, entre o Papa e algumas vítimas de abuso.
Inicialmente, a agenda papal não incluía este encontro que foi acrescentado a pedido das vítimas. A bordo do avião, durante a viagem para Madrid, Leão XIV disse, em conversa com jornalistas, que “a questão dos abusos é ainda hoje uma ferida aberta”.
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