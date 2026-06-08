- Noticiário das 18h
- 08 jun, 2026
-
Abusos na Igreja
Papa escutou propostas e deixou garantia a vítimas de abusos durante visita a Espanha
08 jun, 2026 - 17:29 • Ricardo Vieira
Leão XIV assegurou “o seu empenho em garantir que as propostas recebidas sirvam de base para esforços futuros e que a Igreja possa ser verdadeiramente um lugar seguro e espiritualmente saudável, onde as feridas encontrem conforto e cura”.
O Papa Leão XIV encontrou-se esta segunda-feira, em Madrid, com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros ligados à Igreja Católica, anunciou o Vaticano.
No terceiro dia da visita a Espanha, Leão XIV esteve reunido na Nunciatura Apostólica em Madrid com seis vítimas, acompanhadas por “pessoal eclesial empenhado em apoiar as vítimas”.
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“Durante a conversa de quase uma hora, cada um dos presentes, com base nas suas próprias experiências pessoais dolorosas, apresentou ao Papa propostas para tornar a resposta da Igreja a estes casos trágicos mais eficaz”, detalha o comunicado do Vaticano.
O Papa Leão XIV “ouviu com carinho e atenção” as palavras das vítimas de abusos e “assegurou-lhes a sua proximidade, a de toda a comunidade eclesial”.
O líder da Igreja Católica também assegurou “o seu empenho em garantir que as propostas recebidas sirvam de base para esforços futuros e que a Igreja possa ser verdadeiramente um lugar seguro e espiritualmente saudável, onde as feridas encontrem conforto e cura”.
"Continua a ser uma ferida aberta"
No âmbito da visita a Espanha, o Papa já tinha falado do flagelo dos abusos sexuais na Igreja.
Na saudação aos jornalistas, ainda bordo do avião, Leão XIV afirmou que a questão dos abusos que “continua a ser uma ferida aberta”.
Já esta segunda-feira, num encontro com os bispos espanhóis, o Papa apontou a questão dos abusos como uma das dificuldades que a Igreja enfrenta.
"Perante esta chaga, a comunidade eclesial é chamada a responder com escuta, verdade, justiça, reparação e um compromisso cada vez mais forte com a prevenção e uma cultura do cuidado”, frisou Leão XIV.
“Cada pessoa ferida deve poder encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais de cura”, concluiu.
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