"A obra de Antoni Gaudí quase que se confunde com a cidade de Barcelona"

O presidente da Ordem dos Arquitetos (OA), Avelino Oliveira, considera importante que “as novas gerações possam revisitar Gaudí” e adianta ser “mais fácil entender hoje” o arquiteto catalão, o grande responsável pela construção da Basílica da Sagrada Família que o Papa Leão visita esta quarta-feira, em Barcelona.

Avelino Oliveira afirma, em entrevista à Renascença, que é muito mais fácil entender hoje a obra do arquiteto catalão do que no tempo em que ele viveu: "Na época em que Antoni Gaudí viveu, evidentemente que as opiniões se dividiam. Ele não era uma personagem consensual", aponta.

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"Hoje o seu desenho, as suas obras quase que se confundem com a cidade de Barcelona e confundem-se com uma determinada identidade de um determinado período de toda a Catalunha. Portanto, acho que sim, hoje é mais fácil de entender”, diz o presidente da OA.

Avelino Oliveira entende que, para além de uma melhor compreensão, obra de Gaudí “recolhe a adesão pelo menos da população espanhola, mas a sua influência também é visível em contextos de arquitetura por todo o mundo”.

“Já há muita dinâmica de estudo sobre as razões que o levaram a desenhar isto e aquilo e também sobre a sua exploração formal e arquitetónica”, acrescenta.

A obra que "dividiu a população de Barcelona"



Para o presidente da OA, a Basílica da Sagrada Família não é a obra que mais identifica Gaudí: “Para mim não, para mim a Sagrada Família não é a obra em que consigo ver mais a identidade de Gaudí, porque é uma obra que também dentro de todo o seu processo e todo o seu percurso dividiu a população de Barcelona."

“Para nós, arquitetos que apreciamos Gaudi, a casa Batlló, a Casa Milà (La Pedrera) ou o Palácio Guel são mais identificativas do arquiteto. Essas ele iniciou e terminou em vida. A Sagrada Família é de Gaudí, mas é também da cidade e é um processo colaborativo, transformativo”, argumenta.

Em Barcelona, na sexta-feira, o Papa Leão XIV vai inaugurar a Torre de Jesus Cristo, uma nova estrutura com 172,5 metros de altura, e preside à celebração da Eucaristia em que se assinala também o centenário da morte de Gaudí.