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Magnifica Humanitas

Arquidiocese de Évora promove debate sobre a nova Encíclica de Leão XIV

09 jun, 2026 - 08:22 • Henrique Cunha

Encontro está marcado para quinta-feira no Auditório Cónego Silvestre Marques, da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora.

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A Arquidiocese de Évora promove na quinta-feira, 11, às 19h00, uma sessão de apresentação e debate público dedicada à nova Encíclica do Papa Leão XIV, intitulada "Magnifica Humanitas".

A iniciativa vai decorrer no Auditório Cónego Silvestre Marques, da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, e pretende proporcionar um espaço de reflexão e diálogo sobre os temas abordados neste novo documento pontifício.
De acordo com informação enviada à Renascença, no debate participam o padre Miguel Gonçalves Ferreira, SJ, e o engenheiro Bernardo Caldas. "A ideia é analisar e aprofundar as principais mensagens da encíclica", refere a nota.
A Arquidiocese adianta que a iniciativa se insere no esforço de promover a divulgação e “o debate das grandes questões levantadas pelo magistério da Igreja, incentivando a participação da comunidade na reflexão sobre os desafios contemporâneos”.

A Encíclica Magnifica Humanitas aborda a salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial, propondo uma reflexão sobre o impacto das novas tecnologias na dignidade humana, na ética e no bem comum. A participação é livre e aberta a todos os interessados.

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