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Carta Pastoral “Ser Porto: formar, reformar, transformar”

Bispo do Porto apela à participação "todos os batizados" no caminho de reflexão sobre a igreja

09 jun, 2026 - 10:51 • Jaime Dantas

No documento divulgado pela Diocese, D. Manuel Linda escreve que "o sínodo é uma oportunidade para mergulhar na natureza da Igreja, entendida como um organismo vivo que caminha e se transforma".

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O bispo do Porto, D. Manuel Linda, e os bispos auxiliares apresentam, esta terça-feira, a Carta Pastoral “Ser Porto: formar, reformar, transformar”, documento em que apelam à participação de "todos os batizados" no caminho de reflexão sobre a igreja.

No texto publicado na página da Diocese do Porto, D. Manuel Linda aborda a "oportunidade para consolidar a identidade e pertença cristãs e como ocasião para, juntos, discernirmos caminhos que favoreçam a conversão e dinamizem a missão".

"O sínodo é uma oportunidade para mergulharmos na própria natureza da Igreja, entendida como um organismo vivo que caminha e se transforma", pode ler-se.

O clérigo escreve que o sínodo contribuirá para tornar a igreja "mais participativa e missionária", algo cada vez mais importante num tempo em que "diminui a prática religiosa".

"Se outrora a fé cristã moldava largamente os seus residentes, hoje reconhecemos a sua fragilidade: a indiferença cresce, a pertença e a prática desvanecem", admite.

O processo de escuta vai envonver as 477 paróquias da diocese, mas também secretariados, universidades, escolas, grupos e movimentos. Serão criadas equipas sinodais, que terão como missão promover momentos de oração, diálogo e reflexão nas comunidades.

Entre setembro e dezembro deste ano, estão previstas catequeses sinodais em toda a diocese. Já entre janeiro e junho de 2027, as equipas sinodais vão reunir-se para preparar contributos que servirão de base a um instrumento de trabalho, que tem apresentação prevista para 8 de dezembro do próximo ano.

Já a Assembleia Sinodal está prevista para decorrer entre janeiro e abril de 2028, em três sessões. O encerramento do sínodo está marcado para 4 de junho de 2028, com a divulgação das propostas finais.

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