Leão XIV chega a Barcelona. Reveja a oração da Hora Intermédia na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália
O Papa inicia, esta terça-feira, em Barcelona, a segunda etapa da sua visita a Espanha. Dois eventos vão marcar a agenda de Leão XIV neste seu quarto dia de viagem apostólica: a oração da Hora Intermédia, na Catedral de Barcelona, e a vigília de oração no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 20h (hora local).
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