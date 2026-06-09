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Moçambique. Cerimónias fúnebres do bispo de Quelimane marcadas para sexta e sábado

09 jun, 2026 - 11:40 • Jaime Dantas

A missa de corpo presente, na Sé Catedral de Quelimane, será presidida pelo Núncio Apostólico de Moçambique, D. Luís-Miguel Muñoz Cárdaba.

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As cerimónias fúnebres do Bispo Diocesano de Quelimane, "barbaramente assassinado" no sábado, vão realizar-se esta sexta-feira e sábado, dia 12 e 13, anuncia esta terça-feira o Secretariado Geral da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM).

Na nota divulgada, a CEM revela que a missa de corpo presente na Sé Catedral de Quelimane, que será presidida pelo Núncio Apostólico de Moçambique, D. Luís-Miguel Muñoz Cárdaba, tem arranque previsto para as 9h00.

Finda a cerimónia, a urna com o corpo de D. Osório Citora Afonso será transportada de avião para Nampula. Durante a noite, o corpo estará em câmara ardente, na Escola CONSOLATA, "para todos os fiéis que queiram dirigir-se ao local", pode ler-se.

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Bispo há menos de um ano, D. Osório Citora Afonso (...)

No dia seguinte, às 7h30, decorrerá nova missa de corpo presente, às 10h00, desta vez na Sé Catedral da Paróquis de Nossa Senhora de Fátima, onde D. Osório foi batizado, crismado e ordenado sacerdote. A Eucaristia será presidida por Dom Inácio Saure, Arcebispo Metropolita de Nampula.

Segue-se o funeral reservado à família e a sepultura do corpo, no cemitério do clero da Arquidiocese de Nampula, em Nampaco.

Em comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique "convida todos os fiéis e pessoas de boa vontade a viver este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão", assegurando que o testemunho do Bispo "permanece vivo na Igreja Universal e no coração do povo moçambicano em particular".

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