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Moçambique. Cerimónias fúnebres do bispo de Quelimane marcadas para sexta e sábado
09 jun, 2026 - 11:40 • Jaime Dantas
A missa de corpo presente, na Sé Catedral de Quelimane, será presidida pelo Núncio Apostólico de Moçambique, D. Luís-Miguel Muñoz Cárdaba.
As cerimónias fúnebres do Bispo Diocesano de Quelimane, "barbaramente assassinado" no sábado, vão realizar-se esta sexta-feira e sábado, dia 12 e 13, anuncia esta terça-feira o Secretariado Geral da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM).
Na nota divulgada, a CEM revela que a missa de corpo presente na Sé Catedral de Quelimane, que será presidida pelo Núncio Apostólico de Moçambique, D. Luís-Miguel Muñoz Cárdaba, tem arranque previsto para as 9h00.
Finda a cerimónia, a urna com o corpo de D. Osório Citora Afonso será transportada de avião para Nampula. Durante a noite, o corpo estará em câmara ardente, na Escola CONSOLATA, "para todos os fiéis que queiram dirigir-se ao local", pode ler-se.
Religião
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No dia seguinte, às 7h30, decorrerá nova missa de corpo presente, às 10h00, desta vez na Sé Catedral da Paróquis de Nossa Senhora de Fátima, onde D. Osório foi batizado, crismado e ordenado sacerdote. A Eucaristia será presidida por Dom Inácio Saure, Arcebispo Metropolita de Nampula.
Segue-se o funeral reservado à família e a sepultura do corpo, no cemitério do clero da Arquidiocese de Nampula, em Nampaco.
Em comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique "convida todos os fiéis e pessoas de boa vontade a viver este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão", assegurando que o testemunho do Bispo "permanece vivo na Igreja Universal e no coração do povo moçambicano em particular".
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