​Papa aos voluntários: “A gratuidade é fermento do crescimento humano”

O Papa Leão XIV agradeceu, esta terça-feira, aos voluntários — cerca de 10 mil — que ajudaram na preparação e organização da sua presença em Madrid e que, “desde o início, deram uma resposta entusiástica”.

No último momento da etapa madrilena da viagem a Espanha, Leão XIV mostrou-se “muito feliz” por junto dos voluntários “de Madrid e de tantas outras partes de Espanha”.

“Vocês merecem um agradecimento muito especial, pois ofereceram a vossa presença e o vosso serviço, e fizeram-no por amor ao Senhor, à Igreja e ao Papa. Muito obrigado do fundo do meu coração”, agradeceu. o Papa

Leão XIV lembrou que alguns dos voluntários dedicaram meses do seu tempo para ajudar nesta visita, dando “cada um o que pode e oferecendo o seu coração, as suas mãos, as suas ideias, os seus talentos e os seus sorrisos”.

“Que Deus vos recompense como só Ele sabe”, assinalou.

O Papa sublinhou que “a experiência nestes dias”, assim como o exemplo por todos deixado “no Jubileu do ano passado” é “um sinal do Reino vindouro e isso deve-se a um aspeto essencial: a gratuidade”.

“A gratuidade é um fermento que fomenta o crescimento humano, ético e espiritual de uma sociedade”, reforçou.

Depois, Leão XIV lembrou a importância de se “pensar e viver segundo a lógica mais verdadeira, a lógica do crescimento humano integral”, num mundo continuamente influenciado pela “lógica do interesse próprio e do lucro, onde o termo crescimento se reduz à dimensão económico-financeira”.

“A lógica do crescimento humano integral é a lógica do Evangelho”, acrescentou.

O Papa terminou a sua intervenção reforçando o seu agradecimento “à generosidade de todos” sublinhando que “há mais felicidade em dar do que em receber”.

O Papa Leão XIV ruma agora a Barcelona, onde estará dois dias. A Viagem Apostólica do Papa Leão vai terminar sexta-feira nas Ilhas Canárias.