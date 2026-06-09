Papa com os voluntários na despedida de Madrid: “A gratuidade é fermento do crescimento humano”

O Papa Leão XIV agradeceu, esta terça-feira, aos voluntários — cerca de dez mil — que ajudaram na preparação e organização da sua presença em Madrid e que, “desde o início, deram uma resposta entusiástica”. No último momento da etapa madrilena da viagem a Espanha, Leão XIV mostrou-se “muito feliz” por junto dos voluntários “de Madrid e de tantas outras partes de Espanha”. “Vocês merecem um agradecimento muito especial, pois ofereceram a vossa presença e o vosso serviço, e fizeram-no por amor ao Senhor, à Igreja e ao Papa. Muito obrigado do fundo do meu coração”, agradeceu o Papa.

Leão XIV lembrou que alguns dos voluntários dedicaram meses do seu tempo para ajudar nesta visita, dando “cada um o que pode e oferecendo o seu coração, as suas mãos, as suas ideias, os seus talentos e os seus sorrisos”. “Que Deus vos recompense como só Ele sabe”, assinalou. O Papa sublinhou que “a experiência nestes dias”, assim como o exemplo por todos deixado “no Jubileu do ano passado” é “um sinal do Reino vindouro e isso deve-se a um aspeto essencial: a gratuidade”. “A gratuidade é um fermento que fomenta o crescimento humano, ético e espiritual de uma sociedade”, reforçou.