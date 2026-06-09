​Papa no cockpit. Leão XIV acompanhou descolagem do voo para Barcelona

Um convite para ir à cabine de pilotagem e o encontro com uma amiga. A viagem de Leão XIV entre Madrid e Barcelona levou pouco mais de uma hora, mas deixa histórias para contar.

O Papa foi convidado pelo comandante Pablo Martínez Núñez que pilotava o A320 da Iberia a visitar a cabine de pilotagem. Leão XIV não se fez rogado, aceitou e acompanhou no cockpit as manobras de descolagem do avião, bem como parte da viagem, informa em comunicado a companhia aérea.

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Na partida para esta segunda etapa da viagem apostólica a Espanha, Leão XIV encontrou ainda uma amiga de longa data que trabalha como comissária de bordo na Iberia. Cristina Villegas conhece o Papa devido à sua estreita ligação com a Ordem de Santo Agostinho, tendo chegado a visitar Prevost em Chiclayo, no Peru, quando era bispo da diocese.

Esta foi a primeira deslocação aérea desta viagem de Leão XIV assegurada pela Iberia, mas não foi a última. De acordo com o planeado, fará também o transporte de Barcelona para Las Palmas de Gran Canaria e dai depois para Tenerife. A Iberia vai ainda levar o Papa de volta a casa, de Tenerife para Roma, no dia 12 de junho.

Segundo a companhia aérea, o Papa viaja num aparelho decorado com o Brasão Papal junto à porta dianteira da aeronave, por onde o Papa Leão XIV embarcará e desembarcará. No interior, todos os assentos a bordo terão capas de encosto de cabeça especialmente desenhadas com o emblema do Vaticano.

No voo desta terça-feira entre Madrid e Barcelona, estará a bordo uma imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Já nos restantes voos internos em Espanha, estará uma imagem de Nossa Senhora da Candelária.

A Iberia relata ainda que será servido a bordo um menu “inspirado nos sabores de Espanha e preparado diariamente com ingredientes frescos da época e produtos de qualidade superior”, refeições acompanhadas por uma “seleção de bebidas e vinhos de algumas das regiões vinícolas mais prestigiadas da Espanha”, como Rioja, Ribera del Duero e Rueda.

Os pormenores em torno das ligações aéreas durante a viagem papal não ficam por aqui. Durante o embarque, descolagem, aterragem e desembarque a Iberia escolheu colocar como música de fundo temas interpretados pelo coro da Escolanía de El Escorial, uma conhecida instituição musical fundada em 1974 pelos monges agostinianos do Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial.

Robert Prevost pertence à Ordem de Santo Agostinho e serviu durante doze anos como Prior Geral da Ordem em todo o mundo.

Durante esses voos, os passageiros poderão desfrutar de uma seleção de peças extraídas de três gravações do coro: Cantares, Místico e Panamá Viejo.