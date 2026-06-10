Antoní Gaudí: Deus, Beleza e Caridade

Antonio Gaudi nasceu em 1852 no seio de uma família de caldeireiros em Reus, uma pequena cidade rural do sul da Catalunha. Durante a sua infância, a industrialização levou ao êxodo dos camponeses para a cidade em busca de futuro. Também ele fez essa viagem, mas para estudar arquitetura.

Barcelona estava então no auge da segunda revolução industrial. Gaudí procurava encontrar espaço entre os arquitetos da época. O seu currículo estava marcado por importantes colaborações, mas apenas como desenhador. Como arquiteto autónomo, tinha realizado obras de pequenas dimensões. A sua primeira obra de relevo foi um projeto do estabelecimento industrial da Cooperativa Operária de Mataró, onde o jovem Gaudí contactou com a realidade proletária e conheceu as suas necessidades, esperanças, ideais utópicos. Viveu entre dois mundos: a sociedade burguesa que gozava da Belle Époque e a humanidade do proletariado urbano e camponês.

Emigrante em direção à cidade. Aspirante burguês e ao mesmo tempo construtor de cooperativas utópicas, foi chamado para dirigir os trabalhos da igreja expiatória da Sagrada Família em 1883. Uma igreja neogótica, projetada pelo arquiteto diocesano Francesc de Paula Villar i Lozano, inserida num bairro operário em construção, próximo da zona industrial da cidade. Aí, depressa surgiram edifícios populares, casebres, casas construídas à pressa, habitações provisórias para trabalhadores.

Vivia-se num mundo que agravava as desigualdades. Em 1891, o Papa Leão XIII lança a Rerum Novarum, um texto que mostra uma visão global dos problemas sociais da época. A encíclica procura formular princípios e soluções a partir das condições dos trabalhadores e do evangelho.

Em 1891 é também o ano em que a Sagrada Família recebe um donativo substancial, que permitiu finalizar o projeto original. Gaudí já não é um rapaz, tem 40 anos. É um arquiteto que soube amadurecer a sua fé enquanto construía a igreja expiatória. É um homem com ideias políticas claras que fala com franqueza contra as ideologias de massa, a favor da pessoa.

Nesse ano, enquanto o Papa sublinhava o cumprimento na história da salvação operada por Deus, Gaudí propõe um projeto totalmente novo: a Sagrada Família que hoje conhecemos.

Na sua proposta Gaudí decidiu não submeter a arte ao critério e ao gosto do artista, mas servir-se da realidade como modelo. As pessoas que encontrava eram escolhidas para representar cenas da vida de Jesus, encarnando uma história que já não pertencia ao passado, mas ao presente, o que se tornava evidente à medida que construía a fachada da Natividade. Os operários mostravam-na com orgulho, sentiam-na como uma obra sua. Quem a observava era convidado a interrogar-se sobre o sentido do sofrimento, das culpas pessoais e coletivas, dos desafios morais, espirituais e sociais que marcavam aquela época e também a nossa.

Assim, um estaleiro iniciado em 1882 mostra como a história da salvação e a do mundo andam a par, como a arte e a liturgia se entrelaçam e são capazes de espantar, mas também de suscitar perguntas sobre o sentido da vida, da dor, do sofrimento.

A natureza criada por Deus é a mestra de Gaudí. Não é um repertório de formas a imitar, mas o lugar para ler os traços da obra divina. Daqui nasce uma arquitetura que observa, interpela e transforma. Gaudí estuda o românico, o clássico, o barroco e as grandes tradições figurativas europeias elaborando uma síntese pessoal. A igreja expiatória construída graças aos donativos responde à ideia de Gaudí de que a casa de Deus deve ser a casa de todos.

Gaudí uniu o talento à fé viva e projetou um jardim para a oração, onde no seu seio mora o Cordeiro rodeado por uma muralha com todas as portas abertas que o arquiteto, inspirado por Deus, imaginou. Um lugar que continua a interpelar crentes e não crentes, através de uma linguagem capaz de atravessar a aparência e de abrir um espaço de diálogo interior.

A beleza para Gaudí não é decoração, mas revelação. O belo é a forma sensível da verdade divina e a estética é participação na criação de Deus. A Basílica da Sagrada Família parte da experiência pessoal de Gaudí, para quem a natureza é o primeiro livro de Deus: uma beleza que é racional, matemática e espiritual ao mesmo tempo.

Na Sagrada Família, tudo é pensado para elevar o olhar e o espírito: as colunas tornam-se árvores, a luz entra como Graça, as proporções orientam para o alto, os espaços sugerem um bosque sagrado. A arquitetura torna-se liturgia espacial: o visitante experimenta o mistério, responde ao convite de Jesus: «Vinde e vede» (Jo 1,39).

A maturidade espiritual de Gaudí transformou a sua arte numa forma de santificação pessoal e de evangelização: a sua obra é catequese em pedra; a beleza, testemunho de fé; a arte, serviço a Deus. Viveu os últimos anos da sua vida quase como um eremita leigo, dedicando-se exclusivamente à igreja expiatória.

A Basílica da Sagrada Família é construída como um grande ícone de Cristo: a Natividade, acentua luz e vida; a paixão, drama e verticalidade; a glória, ressurreição e plenitude. Os traços marianos da igreja brotam da suavidade das formas, da organicidade, da luz e sublinham a maternidade espiritual da Virgem Maria. Tudo aponta para o Mistério da Trindade na geometria tripartida: três fachadas, três portas, três grandes torres centrais. A obra traduz um modelo de santidade laical, a conversão pela beleza: evangelização, oração, testemunho, serviço, caminho de santidade

Em conclusão, Gaudí deu forma à Sagrada Família, traduzindo em imagens o laço entre fé e vida social expressa pelos Padres da Igreja: São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Não construiu uma igreja fechada sobre si própria, mas uma fachada que olhava para fora, voltada para as barracas. Não recusou o mundo moderno, mas acolheu-o. Estabeleceu um diálogo entre o divino e o humano, mostrou que os dramas sociais fazem parte da história e que exigem uma resposta que brota da caridade.

O Papa Francisco, em 17/02/2024, aos membros da Junta Construtora da Basílica da Sagrada Família, referiu «A porta central da caridade, cuja figura principal é precisamente a da Sagrada Família, convida-nos a erguer o olhar para o mistério da Encarnação … quase como se dissesse: "Aqui está a nossa luz". E é precisamente na adoração, na oração contemplativa dos mistérios, que nos abrimos a essa luz, tal como o grande vitral do vosso templo». É uma luz capaz de entrar nas pequenas fissuras, nas feridas do coração, nas convicções mais fortes, nos desígnios espirituais, que se fortalece cheia de esperança. Uma luz geradora do espanto que abre o coração à beleza. Uma porta que se abre a Deus.

Isabel Maria Alçada Cardoso, diretora do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura