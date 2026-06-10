Diocese do Porto. Padre Giulio Carrara morre aos 95 anos

[notícia atualizada às 11h15 e 11h50 com informação sobre as exéquias fúnebres e dados biográficos]



O padre Giulio Carrara morreu na noite de terça-feira, no Hospital de Santo António, no Porto, onde se encontrava internado.

O sacerdote dehoniano tinha 95 anos.

Nascido em Itália, em Cornale, na província de Bergamo, a 20 de dezembro de 1930, Giulio Carrara professou na congregação dos Dehonianos em 1949, tomando o nome religioso de Giovanni, e recebeu a ordenação presbiteral a 22 de junho de 1958.

Chegou ao Porto em 1965 e aí viveu a maior parte da sua vida sacerdotal, destacando-se como pároco de Nossa Senhora da Boavista, habitualmente designada por "Paróquia do Foco".

Em outubro de 1965, entrou na Escola Apostólica Padre Dehon, mais tarde Seminário Missionário Padre Dehon, que funcionava no lugar onde atualmente está instalada a Paróquia de Nossa Senhora da Boavista. Aí assumia o papel de prefeito de disciplina e de vice-reitor do seminário menor. Viria a manter-se como formador no seminário, até este passar a funcionar unicamente nas novas instalações na Quinta da Portelinha, em Fânzeres – Gondomar. Manteve-se na Boavista e foi dando continuidade ao trabalho pastoral já iniciado, que viria a culminar na criação da Paróquia experimental de Nossa Senhora da Boavista, em 1973, tendo permanecido como pároco até 2012.



Teve também sempre intervenção na vida da cidade do Porto, em particular com a ligação ao Boavista Futebol Clube, de que foi dirigente.

O corpo do padre Carrara estará na capela mortuária da paróquia de Nossa Senhora da Boavistaa partir das 16h00 desta quarta-feira. Às 19h00, será celebrada na Igreja missa de sufrágio. A capela estará aberta até às 22h00.

Na quinta-feira, o corpo estará na Igreja paroquial a partir das 9h00 e às 12h30 será celebrada missa de corpo presente.

A celebração exequial terá lugar na Igreja às 15h30 e será presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda. O funeral será no cemitério de Fânzeres, onde Giulio Carrara vai a sepultar em jazigo da Congregação.

Italiano, mas "do Porto"

Numa nota biográfica publicada no site dos Dehonianos, o provincial da Congregação, padre Ricardo Jorge Ribeiro Freire de Oliveira, diz que a ação de Carrara como pároco foi sempre “marcada pela proximidade", tendo-se destacado "por uma grande atenção à formação da juventude e pela dimensão comunitária que procurou imprimir aos vários projetos pastorais que desenvolveu”.

“Apesar de estrangeiro, é inegável que a cidade do Porto o assumiu como um dos seus: não exageramos se dissermos que, com o seu génio pastoral, deixa marcas indeléveis na cidade invicta. Neste campo, destacamos o seu envolvimento com o Boavista Futebol Clube, onde foi diretor de juventude e cultura, a partir de 1990”, lê-se ainda.

O provincial recorda que a Câmara do Porto agraciou o padre Carrara “por duas vezes com a Medalha de Mérito: Grau Prata, em 15 de junho de 1989, pelo trabalho de índole social e educacional de crianças e jovens; e Grau Ouro, em 4 de abril de 2009, em atenção às suas qualidades de homem de clero, sempre na defesa dos que mais dificuldades têm de se defender e o seu especial contributo pelo destino social, cívico e educacional em gerações de famílias”.

“O seu mérito não foi esquecido pela sua nação de origem. O Presidente da República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, agraciou-o no dia 3 de agosto de 2002, com o título de Grande Oficial da Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana”, acrescenta o padre Ricardo Jorge.

O provincial dos Dehonianos lembra que "a par da paroquialidade de Nossa Senhora da Boavista", Carrara foi "confessor no Seminário Maior do Porto; Capelão das Irmãs Carmelitas, em Francos; Capelão do Colégio de Nossa Senhora do Rosário, na Avenida da Boavista, das Religiosas do Sagrado Coração de Maria; Membro da Comissão Ecuménica Diocesana".

