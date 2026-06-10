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Diocese do Porto. Padre Giulio Carrara morre aos 95 anos

10 jun, 2026 - 08:15 • Redação

Sacerdote dehoniano nascido em Itália, passou grande parte da sua vida sacerdotal no Porto, com forte ligação à Paróquia de Nossa Senhora da Boavista.

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O padre Giulio Carrara morreu na noite de terçaa-feira, no Hospital de Santo António, no Porto, onde se encontrava internado.

O sacerdote dehoniano tinha 95 anos.

Nascido em Itália, a 20 de dezembro de 1930, Giulio Carrara professou na congregação dos Dehonianos em 1949 e foi ordenado em 22 de junho de 1958.

Chegou ao Porto em 1965 e aí viveu a maior parte da sua vida sacerdotal, destacando-se como pároco de Nossa Senhora da Boavista, habitualmente designada por "Paróquia do Foco".

Teve também sempre intervenção na vida da cidade do Porto, em particular com a ligação ao Boavista Futebol Clube, de que foi dirigente.

Ainda não são conhecidos detalhas das exéquias fúnebres.

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