Diocese do Porto. Padre Giulio Carrara morre aos 95 anos

O padre Giulio Carrara morreu na noite de terçaa-feira, no Hospital de Santo António, no Porto, onde se encontrava internado.

O sacerdote dehoniano tinha 95 anos.

Nascido em Itália, a 20 de dezembro de 1930, Giulio Carrara professou na congregação dos Dehonianos em 1949 e foi ordenado em 22 de junho de 1958.

Chegou ao Porto em 1965 e aí viveu a maior parte da sua vida sacerdotal, destacando-se como pároco de Nossa Senhora da Boavista, habitualmente designada por "Paróquia do Foco".

Teve também sempre intervenção na vida da cidade do Porto, em particular com a ligação ao Boavista Futebol Clube, de que foi dirigente.

Ainda não são conhecidos detalhas das exéquias fúnebres.