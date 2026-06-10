​Papa visita prisão: “Os erros da vida não determinam a identidade de uma pessoa”

O Papa Leão XIV começou esta quarta-feira com uma visita ao Centro penitenciário “Brians 1”.

O cárcere inclui dois setores separados para homens e mulheres. “Não existe nenhuma situação que faça com que o Senhor desvie o seu olhar de nós”, disse Leão XIV.

“É uma verdade consoladora que nos acompanha em todos os momentos e nos lembra como o seu amor misericordioso está sempre acima do bem ou do mal que tenhamos feito."

A sessão incluiu testemunhos do diretor deste centro prisional, de um delegado da pastoral penitenciária e de duas mulheres detidas. A assembleia, composta por homens e mulheres, cantou para o Papa que, antes de rezar em conjunto, lhes dirigiu palavras de conforto e esperança.

“Embora o desânimo e a tristeza marquem alguns momentos do vosso caminho, lembrai-vos de que os erros da vida não determinam a identidade de uma pessoa."

Dirigindo-se a cada um, Leão XIV acrescentou: “Deus ama-te tal como és, mas sonha-te ainda melhor! O Senhor permite-nos a todos recomeçar sempre, pois ser humano e ser cristão não consiste em não cometer erros, mas sim em crescer na capacidade de se converter, arrepender, emendar e, acima de tudo, de se reconciliar e perdoar."

Esta manhã, a segunda etapa da visita de Leão XIV é dedicada ao santuário e Abadia de Nossa Senhora de Monserrat, para rezar o terço diante da famosa imagem da Virgem morena, cuja devoção existe desde o século XII.