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Bispo da Guarda preside à peregrinação de junho em Fátima

11 jun, 2026 - 12:26 • Olímpia Mairos

D. José Miguel Barata Pereira preside às celebrações que evocam a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, num dos momentos mais marcantes do calendário anual do Santuário de Fátima.

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A Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 junho ao Santuário de Fátima será presidida por D. José Miguel Barata Pereira, bispo da Guarda, numa celebração que assinala a segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, ocorrida a 13 de junho de 1917, na Cova da Iria.

Nomeado bispo da Diocese da Guarda pelo Papa Francisco e ordenado a 16 de março de 2025, na Sé Catedral da Guarda, D. José Miguel Barata Pereira assume pela primeira vez a presidência de uma peregrinação aniversária em Fátima, que deverá reunir milhares de peregrinos provenientes de Portugal e de diversos países.

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Natural de Lisboa, onde nasceu a 7 de novembro de 1971, o prelado foi ordenado sacerdote para o Patriarcado de Lisboa a 29 de junho de 1996. Ao longo do seu percurso pastoral e académico, desempenhou várias responsabilidades ligadas à formação sacerdotal, à pastoral vocacional e à ação pastoral diocesana. Licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, destacou-se igualmente pelo trabalho desenvolvido nos seminários do Patriarcado de Lisboa, em particular no Seminário Maior Cristo Rei dos Olivais.

A peregrinação de junho faz memória da segunda aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia. Segundo os relatos da Irmã Lúcia, após a recitação do terço na Cova da Iria, Nossa Senhora voltou a aparecer sobre a pequena azinheira, pedindo às crianças que regressassem no mês seguinte, rezassem diariamente o terço e aprendessem a ler.

Foi também nesta aparição que Nossa Senhora revelou de forma particular a mensagem do seu Imaculado Coração. À pergunta de Lúcia sobre a possibilidade de serem levados para o Céu, respondeu que Francisco e Jacinta seriam levados em breve, enquanto Lúcia permaneceria mais tempo na Terra para ajudar a difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria.

Segundo o testemunho dos Pastorinhos, Nossa Senhora dirigiu então palavras de consolação a Lúcia: “Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.”

A aparição culminou com a visão do Imaculado Coração de Maria cercado de espinhos, simbolizando os pecados da humanidade e o apelo à conversão e à reparação.

Programa da peregrinação

As celebrações iniciam-se na tarde de 12 de junho com a Procissão Eucarística, às 17h30, seguindo-se a Missa na Basílica da Santíssima Trindade e o Rosário na Capelinha das Aparições. À noite, destaque para a bênção solene das velas, a Procissão das Velas, a Celebração da Palavra e a Procissão do Silêncio, alguns dos momentos mais marcantes da peregrinação.

No dia 13 de junho, o programa inclui vigília de oração durante a madrugada, adoração eucarística, veneração dos Santos Francisco e Jacinta Marto, Via-Sacra, celebrações marianas e procissões. O ponto alto da peregrinação acontece às 10h00, com a procissão para o altar do Recinto de Oração, seguida da Missa presidida por D. José Miguel Barata Pereira, da Bênção dos Doentes, da palavra do bispo diocesano e da tradicional Procissão do Adeus.

Nos serviços de apoio aos peregrinos, o Lava-pés e o Posto de Socorros estarão disponíveis a partir das 9h00 do dia 11 de junho, enquanto a admissão de doentes terá início às 9h00 do dia 12 de junho. Já o Sacramento da Reconciliação, na Capela da Reconciliação, poderá ser celebrado no dia 12 entre as 7h30 e as 19h30 e novamente entre as 20h30 e as 22h30. No dia 13, os confessores estarão disponíveis das 7h00 às 19h30.

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