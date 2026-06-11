Como anunciar a fé na era da Inteligência Artificial? Episcopado português debate IA, redes sociais e evangelização

A Igreja em Portugal vai dedicar as suas próximas Jornadas Pastorais à reflexão sobre os desafios e oportunidades que a Inteligência Artificial (IA) e as novas formas de comunicação representam para a evangelização. A iniciativa decorre nos dias 15 e 16 de junho, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, sob o tema “Anúncio da Fé na Nova Revolução Tecnológica (IA) e na Nova Cultura”.

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Promovidas pela Conferência Episcopal Portuguesa, as jornadas vão reunir os bispos portugueses, responsáveis dos organismos nacionais da Igreja e representantes das dioceses para refletirem sobre a forma como a fé cristã pode ser anunciada num contexto profundamente marcado pela transformação digital.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Virgílio Antunes, dará início a um programa que pretende analisar os impactos éticos, sociais e pastorais da revolução tecnológica em curso.

Um dos momentos centrais do primeiro dia será a intervenção de monsenhor Renzo Pegoraro, que apresentará a conferência “IA: a nova Caixa de Pandora?”. O responsável procurará refletir sobre os riscos e potencialidades da Inteligência Artificial, bem como sobre os seus efeitos na compreensão da pessoa humana e na missão evangelizadora da Igreja.

A comunicação da fé no ambiente digital estará em destaque na manhã de 16 de junho. O professor Juan Narbona abordará estratégias digitais para instituições eclesiais e comunidades religiosas. Seguir-se-á uma sessão dedicada à presença dos sacerdotes nas redes sociais, procurando oferecer orientações práticas para uma utilização responsável e eficaz destes meios.

A relação entre tecnologia, espiritualidade e evangelização será outro dos temas em análise. Segundo a organização, a presidente do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, Eugénia Abrantes, irá procurar identificar os desafios que a Inteligência Artificial coloca à experiência espiritual e à própria compreensão da condição humana.

Já o jornalista da Agência Ecclesia, Octávio Carmo, conduzirá uma sessão intitulada “Treinar com IA”, centrada na utilização prática destas ferramentas ao serviço da comunicação e da missão da Igreja.

O programa culminará com a intervenção de João Manuel Duque, que apresentará uma reflexão sobre os fundamentos antropológicos e os desafios teológicos da Inteligência Artificial à luz da encíclica Magnifica Humanitas. As conclusões das Jornadas Pastorais serão apresentadas no encerramento dos trabalhos, sintetizando os contributos dos diversos especialistas convidados.

“Queremos refletir sobre os desafios e oportunidades que a Inteligência Artificial e as novas formas de comunicação colocam à vida e à missão da Igreja”, assinala a organização das Jornadas Pastorais 2026.

Segundo a organização, estas jornadas constituem um dos mais importantes momentos anuais de formação e reflexão do episcopado português, permitindo analisar questões que desafiam simultaneamente a vida da Igreja e a sociedade contemporânea.

Assembleia Plenária extraordinária debate proteção de menores

Os trabalhos prosseguem no dia 17 de junho com uma Assembleia Plenária extraordinária da Conferência Episcopal Portuguesa. Entre os assuntos em agenda estarão a reflexão sobre as orientações futuras da Igreja em Portugal no âmbito da proteção de menores e adultos vulneráveis, bem como a homologação das Comissões Episcopais para o triénio 2026-2029, após a eleição dos respetivos presidentes realizada na Assembleia Plenária de abril.

A Conferência Episcopal Portuguesa informa que não está prevista qualquer conferência de imprensa no final da reunião, sendo posteriormente divulgado um comunicado com as conclusões e deliberações da Assembleia.