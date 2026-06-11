Leão XIV nas Canárias. Reveja o encontro com as organizações de receção de migrantes
Depois de Madrid e Barcelona, o Papa chega esta quinta-feira às Canárias, onde se vai encontrar com migrantes e organizações que os acolhem. Um dos momentos mais simbólicos desta viagem será a visita ao porto de Arguineguín, na ilha de Gran Canária, “conhecido como o cais da vergonha em 2020”.
- Noticiário das 13h
- 11 jun, 2026
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11 jun, 2026 - 11:21
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- Noticiário das 13h
- 11 jun, 2026
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