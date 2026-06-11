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Leão XIV em Espanha

Papa pede integração total dos migrantes e reza pelos que "perderam a vida no mar"

11 jun, 2026 - 19:21 • Aura Miguel, enviada especial às Canárias

Leão XIV deu graças a Deus “por tanto bem que aqui se faz quotidianamente, confiando-Lhe o empenho de todos e, ao mesmo tempo, os sofrimentos de que esta terra é testemunha”.

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Leão XIV celebrou missa esta quinta-feira à tarde no estádio da Gran Canária, em Las Palmas, mas, como o recinto não foi suficiente para acolher toda a multidão, o Papa passou primeiro por um outro pavilhão, a Arena de Las Palmas, para saudar os fiéis que ali se reuniram para participar, ainda que à distância, na missa papal.

Na homilia, Leão XIV começou por dar graças a Deus “por tanto bem que aqui se faz quotidianamente, confiando-Lhe o empenho de todos e, ao mesmo tempo, os sofrimentos de que esta terra é testemunha”.

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Depois, pediu para rezarem juntos “pelos irmãos e irmãs que perderam a vida no mar”. Uma realidade que, esta manhã, mereceu veementes declarações do Papa, num encontro com migrantes, equipas de salvamento e agentes da pastoral social que apoiam os que chegam por mar as Canárias, à procura de melhor sorte.

A caridade de Deus, não se baseia no cálculo, nem no mero sentimento, nem se reduz a simples filantropia, mas penetra todo o nosso ser: fogo para a alma, luz para a mente, impulso irresistível para a liberdade, paz e, ao mesmo tempo, tormento para o coração, que bate em sintonia com outros corações, envolvendo toda a pessoa”, reforçou Leão XIV na homilia desta tarde.

A nossa caridade não deve limitar-se a um mero assistencialismo, mas deve integrar as pessoas, para a sua plena realização — espiritual, intelectual e física — e a sua inserção digna e construtiva na comunidade. Só assim os nossos encontros, mesmo perante acontecimentos difíceis e dolorosos, se transformarão numa ocasião para semear a esperança no caminho da humanidade rumo a um futuro melhor", sublinhou.

Na véspera da festa do Sagrado Coração de Jesus, o Papa lembrou que Jesus é humilde e, por isso, “os seus batimentos não são sentidos pelos ‘doutos’ nem pelos ‘sábios’, ou seja, por aqueles que têm a presunção de se bastar a si mesmos, de saber tudo, de não precisar nem de Deus nem dos outros”.

Leão XIV usou palavras fortes para denunciar que aos “atordoados pelos estrépitos de um ‘eu’ inflamado, omnipresente e agitado, falta o silêncio necessário para ouvir em si mesmos e nos irmãos o palpitar escondido do amor”, enquanto, por outro lado, “Jesus ensina-nos o contrário: para saborear a verdadeira alegria da vida, que reside no amor, é necessário descer dos pedestais da arrogância que divide, para nos encontrarmos na humildade que nos faz irmãos”.

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