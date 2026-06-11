Papa reza nas Canárias pelos migrantes "que perderam a vida no mar"

Leão XIV celebrou missa esta quinta-feira à tarde no estádio da Gran Canária, em Las Palmas, mas, como o recinto não foi suficiente para acolher toda a multidão, o Papa passou primeiro por um outro pavilhão, a Arena de Las Palmas, para saudar os fiéis que ali se reuniram para participar, ainda que à distância, na missa papal.

Na homilia, Leão XIV começou por dar graças a Deus “por tanto bem que aqui se faz quotidianamente, confiando-Lhe o empenho de todos e, ao mesmo tempo, os sofrimentos de que esta terra é testemunha”.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois, pediu para rezarem juntos “pelos irmãos e irmãs que perderam a vida no mar”. Uma realidade que, esta manhã, mereceu veementes declarações do Papa, num encontro com migrantes, equipas de salvamento e agentes da pastoral social que apoiam os que chegam por mar as Canárias, à procura de melhor sorte.

“A caridade de Deus, não se baseia no cálculo, nem no mero sentimento, nem se reduz a simples filantropia, mas penetra todo o nosso ser: fogo para a alma, luz para a mente, impulso irresistível para a liberdade, paz e, ao mesmo tempo, tormento para o coração, que bate em sintonia com outros corações, envolvendo toda a pessoa”, reforçou Leão XIV na homilia desta tarde.