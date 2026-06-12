Aura Miguel distinguida com prémio de jornalismo em Itália

A jornalista Aura Miguel, vaticanista da Renascença, recebe, no domingo, o Prémio de Jornalismo Luigi Amicone – Premio Cultura Città di Caorle, atribuído pelo jornal italiano "Tempi".

“Movida por uma fé amiga da inteligência e por uma caridade que se transforma em impulso missionário, Aura Miguel soube reconhecer na profunda diversidade de estilo e de caráter que distingue cada pontífice uma raiz comum: ‘A liberdade e a humildade de dizer sim ao desígnio divino’”, refere a publicação, que destaca a “sua grande profundidade de julgamento, que a aproxima de Luigi Amicone [fundador do semanário Tempi]” e a sua “paixão como enviada”.

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“Estou grata por este prémio, primeiro por respeito a Luigi Amicone, que era um jornalista que eu conhecia e admirava pela sua inquietação e curiosidade. Tinha uma curiosidade insaciável e conseguia ver aspetos da realidade que muitas vezes passavam despercebidos e eu tinha-o como referência”, afirma Aura Miguel, confessando-se “surpreendida com a atribuição do prémio”.

“Creio que é mais um motivo de responsabilidade, porque também considero que o pior que pode acontecer ao jornalismo é entrar na rotina e dar por adquirido. Creio que a aventura de relatar o que se passa e os acontecimentos da vida é conseguir identificar com exigência e saber discernir, e por excelência, acompanhar as visitas do Papa e as suas decisões e prioridades implica exatamente esse esforço sob pena de tornar os acontecimentos reais em meros relatos desinteressantes”, acrescenta a vaticanista da Renascença.

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para domingo, dia 14 de junho, em Caorle, na zona de Veneza, no encerramento do festival “Chiamare le cose con il loro nome” (Chamar as coisas pelo nome).

A jornalista da Renascença participará numa mesa-redonda sobre a Igreja de Leão XIV, com o patriarca de Veneza, D. Francesco Moraglia, moderada pelo vaticanista Matteo Matzuzzi, do jornal "Foglio".

Além de Aura Miguel, o Prémio de Jornalismo Luigi Amicone – Premio Cultura Città di Caorle será entregue também ao jornalista Alessandro Sallusti, diretor do jornal "Libero".