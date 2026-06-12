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🔴 Em direto: Problema técnico no avião atrasa partida do Papa para Roma
12 jun, 2026 - 15:43
Poucos minutos depois de entrar no avião, no aeroporto de Tenerife, Leão XIV saiu acompanhado pelo rei de Espanha.
Um problema técnico no avião do Papa, detetado ainda na pista aeroporto de Tenerife, suspendeu a partida para Roma. Leão XIV e a comitiva vão seguir viagem noutro aparelho.
O Papa entrou no avião da companhia Iberia após a cerimónia de despedida, mas acabou por sair poucos minutos depois.
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Leão XIV saiu acompanhado pelo rei de Espanha, que ao saber da avaria deslocou-se ao avião para se inteirar pessoalmente da situação.
A jornalista da Renascença Aura Miguel, que está a bordo do avião, relata que o comandante comunicou um problema técnico ainda na pista, suspendendo a partida.
"Houve um aviso do comandante a dizer que lamentavelmente havia um problema no sistema e não explicou mais. Passados poucos minutos, o rei aproximou-se pela passadeira e subiu para dentro do aparelho da Iberia e vimos o Papa a sair", conta a vaticanista.
Aura Miguel refere que o rei terá convidado Leão XIV a esperar numa sala do aeroporto, enquanto a equipa de manutenção tenta resolver a avaria no avião.
Entretanto, a equipa de manutenção do aeroporto de Tenerife, com a ajuda de um reboque, moveu o avião para este ficar contra o vento.
As bagagens estão a ser retiradas e a comitiva do Papa vai seguir viagem noutro avião da Iberia, que vem de Madrid, apurou a jornalista Aura Miguel.
[em atualização]
Vaticanista Aura Miguel relata momento do aviso do comandante
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