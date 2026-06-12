🔴 Em direto: Problema técnico no avião atrasa partida do Papa para Roma

Um problema técnico no avião do Papa, detetado ainda na pista aeroporto de Tenerife, suspendeu a partida para Roma. Leão XIV e a comitiva vão seguir viagem noutro aparelho.

O Papa entrou no avião da companhia Iberia após a cerimónia de despedida, mas acabou por sair poucos minutos depois.

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Leão XIV saiu acompanhado pelo rei de Espanha, que ao saber da avaria deslocou-se ao avião para se inteirar pessoalmente da situação.

A jornalista da Renascença Aura Miguel, que está a bordo do avião, relata que o comandante comunicou um problema técnico ainda na pista, suspendendo a partida.



"Houve um aviso do comandante a dizer que lamentavelmente havia um problema no sistema e não explicou mais. Passados poucos minutos, o rei aproximou-se pela passadeira e subiu para dentro do aparelho da Iberia e vimos o Papa a sair", conta a vaticanista.

Aura Miguel refere que o rei terá convidado Leão XIV a esperar numa sala do aeroporto, enquanto a equipa de manutenção tenta resolver a avaria no avião.

Entretanto, a equipa de manutenção do aeroporto de Tenerife, com a ajuda de um reboque, moveu o avião para este ficar contra o vento.

As bagagens estão a ser retiradas e a comitiva do Papa vai seguir viagem noutro avião da Iberia, que vem de Madrid, apurou a jornalista Aura Miguel.

[em atualização]

