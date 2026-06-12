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Migrações. “Não faz sentido penalizar aqueles de quem precisamos”

12 jun, 2026 - 13:08

A Obra Católica Portuguesa das Migrações e o Serviço Jesuíta aos Refugiados aplaudem as intervenções do Papa nas Canárias onde condenou o tráfico humano e pediu aos criminosos que se convertam.

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O coordenador do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), André Costa Jorge, destaca, em declarações à Renascença, a importância do discurso do Papa Leão XIV, ao insistir na urgência de humanizar as rotas migratórias.

Neste dia em que entra em vigor o novo pacto europeu para as migrações e asilo, André Costa Jorge lembra que o Papa vem dizer que a Europa "não pode esquecer os seus princípios e valores e virar costas à sua dimensão humanitária".

O coordenador do Serviço Jesuíta aos Refugiados recorda que o novo pacto europeu coloca "entraves e restrições e promove mais a detenção" daqueles que "estão em busca de proteção humanitária".

Na mesma linha, Eugénia Quaresma, da Obra Católica Portuguesa das Migrações sublinha a importância de se ouvir a voz do Papa no apelo "ao reforço da cooperação internacional", e na rejeição da "cultura da indiferença".

Em relação ao pacto europeu para as migrações e asilo, a diretora da Obra Católica das Migrações lembra que a Igreja fez ouvir a sua voz na necessidade de se investir no "acolhimento e integração das pessoas".

Nestas declarações à Renascença, a responsável estranha que em Portugal se mantenha constante um certo discurso de rejeição aos migrantes.

“É estranho, porque nós já reconhecemos que precisamos dos migrantes, sabemos que eles estão em setores que são essenciais, e, portanto, não faz sentido, continua a insistir na dureza de discursos, não faz sentido penalizar aqueles de quem precisamos”, sublinha.

Eugénia Qauresma exorta por isso a “um outro tipo de política, sem recorrer a estas narrativas que pretendem excluir ou pretendem marginalizar ou maltratar ou hostilizar os migrantes”.

“Não precisamos dessas narrativas, precisamos sim de contar com todos e de cuidar daqueles que nos veem a ajudar a construir o país”, remata.

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