Papa regressa a Roma no avião do Rei de Espanha após avaria

"Os passageiros serão desembarcados e será enviado um novo avião de Madrid para efetuar a viagem ainda durante o dia de hoje. Iremos fornecendo informações atualizadas à medida que estiverem disponíveis", refere a Iberia.

A companhia Iberia confirma que o primeiro avião, que deveria levar o Papa e a comitiva de regresso a Roma, "sofreu um problema técnico que não pode ser reparado de imediato".

"O Papa Leão XIV regressará a Roma no avião do Rei de Espanha, gentilmente disponibilizado por Sua Majestade. A aeronave partirá por volta das 18h00 (hora local) e deverá chegar a Roma cerca das 23h00 (hora de Roma). O pessoal da Santa Sé e os jornalistas que acompanham o voo papal regressarão nas próximas horas noutro avião disponibilizado pela Iberia", indica o Vaticano, em comunicado.

Um problema técnico no avião do Papa , detetado ainda na pista aeroporto de Tenerife, suspendeu a partida para Roma. Leão XIV vai seguir viagem noutro aparelho cedido pelo Reino de Espanha.

Foi uma despedida atribulada. O Papa entrou no avião da companhia Iberia após a cerimónia oficial, por volta das 16h00 (hora de Lisboa) mas acabou por sair poucos minutos depois.

Leão XIV saiu acompanhado pelo rei de Espanha, que ao saber da avaria deslocou-se ao avião para se inteirar pessoalmente da situação.



A jornalista da Renascença Aura Miguel, que estava a bordo do avião papal, relatou que o comandante comunicou um problema técnico ainda na pista, suspendendo a partida.



"Houve um aviso do comandante a dizer que lamentavelmente havia um problema no sistema e não explicou mais. Passados poucos minutos, o rei aproximou-se pela passadeira e subiu para dentro do aparelho da Iberia e vimos o Papa a sair", conta a vaticanista.

Aura Miguel refere que o rei convidou Leão XIV a esperar numa sala do aeroporto, enquanto a equipa de manutenção tenta resolver a avaria no avião.

Entretanto, a equipa de manutenção do aeroporto de Tenerife, com a ajuda de um reboque, moveu o avião para este ficar contra o vento.

As bagagens foram retiradas e a comitiva do Papa vai seguir viagem noutro avião da Iberia, que vem de Madrid, indicou a jornalista Aura Miguel.