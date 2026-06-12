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Papa regressa a Roma no avião do Rei de Espanha após avaria

12 jun, 2026 - 15:43 • Aura Miguel, enviada especial da Renascença

Avião da Iberia, que deveria transportar Leão XIV e a comitiva de regresso a Roma, sofreu uma avaria que foi detetada na pista do aeroporto de Tenerife.

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Um problema técnico no avião do Papa, detetado ainda na pista aeroporto de Tenerife, suspendeu a partida para Roma. Leão XIV vai seguir viagem noutro aparelho cedido pelo Reino de Espanha.

"O Papa Leão XIV regressará a Roma no avião do Rei de Espanha, gentilmente disponibilizado por Sua Majestade. A aeronave partirá por volta das 18h00 (hora local) e deverá chegar a Roma cerca das 23h00 (hora de Roma). O pessoal da Santa Sé e os jornalistas que acompanham o voo papal regressarão nas próximas horas noutro avião disponibilizado pela Iberia", indica o Vaticano, em comunicado.

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A companhia Iberia confirma que o primeiro avião, que deveria levar o Papa e a comitiva de regresso a Roma, "sofreu um problema técnico que não pode ser reparado de imediato".

"Os passageiros serão desembarcados e será enviado um novo avião de Madrid para efetuar a viagem ainda durante o dia de hoje. Iremos fornecendo informações atualizadas à medida que estiverem disponíveis", refere a Iberia.

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Vaticanista Aura Miguel relata momento do aviso do comandante

Foi uma despedida atribulada. O Papa entrou no avião da companhia Iberia após a cerimónia oficial, por volta das 16h00 (hora de Lisboa) mas acabou por sair poucos minutos depois.

Leão XIV saiu acompanhado pelo rei de Espanha, que ao saber da avaria deslocou-se ao avião para se inteirar pessoalmente da situação.

A jornalista da Renascença Aura Miguel, que estava a bordo do avião papal, relatou que o comandante comunicou um problema técnico ainda na pista, suspendendo a partida.

"Houve um aviso do comandante a dizer que lamentavelmente havia um problema no sistema e não explicou mais. Passados poucos minutos, o rei aproximou-se pela passadeira e subiu para dentro do aparelho da Iberia e vimos o Papa a sair", conta a vaticanista.

Aura Miguel refere que o rei convidou Leão XIV a esperar numa sala do aeroporto, enquanto a equipa de manutenção tenta resolver a avaria no avião.

Entretanto, a equipa de manutenção do aeroporto de Tenerife, com a ajuda de um reboque, moveu o avião para este ficar contra o vento.

As bagagens foram retiradas e a comitiva do Papa vai seguir viagem noutro avião da Iberia, que vem de Madrid, indicou a jornalista Aura Miguel.

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