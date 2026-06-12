Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

R.D. Congo: Terror espalha-se no Norte do país e provoca êxodo de centenas de pessoas

12 jun, 2026 - 12:09 • Olímpia Mairos

Missionários denunciam ataques armados no Alto Uele, aldeias destruídas e uma crescente crise humanitária. Paróquias e famílias acolhem deslocados que fugiram apenas com a roupa que traziam vestida.

A+ / A-

A ofensiva de grupos armados na província de Alto Uele, no Norte da República Democrática do Congo, está a provocar uma grave crise humanitária, com centenas de pessoas obrigadas a abandonar as suas casas e a procurar refúgio em missões católicas, paróquias e casas de familiares. O alerta é lançado por missionários combonianos no terreno, que descrevem um cenário de violência, medo e destruição.

Segundo o padre Claudino Gomes, missionário português que trabalha na região, a cidade de Isiro, capital provincial, foi surpreendida pela chegada massiva de deslocados vindos de dezenas de aldeias espalhadas pela floresta e pela savana.

“A cidade foi despertada pela chegada em massa de deslocados”, relata o sacerdote à Fundação AIS. Muitas destas pessoas percorreram mais de uma centena de quilómetros para escapar aos ataques dos grupos armados.

O missionário explica que numerosas povoações ficaram praticamente vazias. “Os guerrilheiros, quando chegam às aldeias desertas, queimam as casas e as lojas e, se encontram alguém que se recusou a fugir, matam-no”, denuncia.

A expansão da violência para Alto Uele apanhou a população de surpresa. Até agora, os conflitos armados concentravam-se sobretudo nas províncias de Kivu Norte e Kivu Sul, no leste do país.

“A estratégia da guerrilha põe a nu a desorganização e as fraquezas das forças do governo”, afirma o padre Claudino.


Famílias e paróquias abrem portas aos refugiados

Perante a vaga de deslocados, a população de Isiro mobilizou-se para ajudar. Muitas famílias acolheram dezenas de pessoas nas suas próprias casas, enquanto as autoridades improvisaram centros de abrigo. Ainda assim, a resposta revelou-se insuficiente para responder às necessidades crescentes.

A Igreja Católica assumiu um papel central na assistência às vítimas. Na Paróquia de Santa Ana, onde trabalha o padre Claudino Gomes, estão atualmente acolhidas mais de 100 pessoas, enquanto dezenas de famílias recebem apoio alimentar.

“Atualmente acolhemos 140 pessoas na nossa casa e apoiamos 40 famílias com arroz e feijão”, explica o missionário.

Além da distribuição de alimentos, a comunidade presta acompanhamento espiritual, assistência médica e atividades para as crianças. Os missionários também apoiam os deslocados instalados no complexo escolar de Ntumba, fornecendo alimentos, sabão e outros bens essenciais.

Aldeias destruídas e economia arrasada

A violência deixou marcas profundas nas comunidades locais. Segundo os relatos recebidos pela Fundação AIS, várias aldeias foram palco de ataques mortais e a população abandonou campos agrícolas prontos para a colheita.

“A frágil economia das famílias desmoronou-se. Os campos repletos de feijão e amendoim foram abandonados. Todo o gado foi perdido, as casas incendiadas… tudo se esfumou”, lamenta o sacerdote.

Além das perdas humanas e materiais, cresce agora o receio de uma crise alimentar de grandes proporções.

“O espectro da fome já se sente, ameaçador. Precisamos urgentemente de ajuda”, alerta o padre Claudino Gomes.

“O principal problema é como alimentar estas pessoas”

Também o padre Bienvenu Clemy, pároco em Mungbere, descreve uma situação de crescente insegurança. Apesar de a comunidade religiosa ter decidido permanecer junto dos mais vulneráveis, o missionário reconhece as enormes dificuldades para garantir alimentação a todos os deslocados.

“O principal problema é como alimentar estas pessoas”, afirma, explicando que muitos agricultores deixaram de poder trabalhar as suas terras devido aos confrontos.

O sacerdote garante que a comunidade continua a partilhar os poucos recursos disponíveis, enquanto aguarda que a situação estabilize.

“Deixaram tudo para salvar as suas vidas”

A partir de Kinshasa, o padre Marcelo Oliveira acompanha igualmente com preocupação os acontecimentos. O missionário português refere que os grupos armados continuam a espalhar o terror e que milhares de pessoas foram obrigadas a fugir.

“Quantidades imensas de pessoas abandonaram as suas próprias casas, abandonaram as aldeias para se poderem refugiar nas paróquias vizinhas. Atualmente, temos em Mungbere e em Isiro pessoas que deixaram tudo o que tinham para salvar as suas vidas”, sublinha.

Segundo o missionário, as comunidades combonianas transformaram-se em locais de refúgio para um número crescente de deslocados, enfrentando uma emergência humanitária que exige apoio urgente.

Missionários permanecem ao lado da população

Apesar das dificuldades e da escassez de recursos, os missionários garantem que continuarão a acompanhar as populações afetadas pela violência.

“Deus não abandona o seu povo, mas caminha com ele. Por isso, nós, missionários, continuamos a acompanhar o povo mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento”, conclui o padre Marcelo Oliveira.

O apelo deixado pelos missionários é claro: a comunidade internacional não pode ignorar a situação que se vive em Alto Uele, onde milhares de pessoas enfrentam simultaneamente a ameaça da violência, da fome e do deslocamento forçado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)