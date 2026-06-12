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Última homilia na viagem do Papa: "Nenhum ser humano é uma ilha"

12 jun, 2026 - 15:12 • Raul Santos , Aura Miguel , enviada da Renascença

Leão XIV agradeceu a todos os que transformam Tenerife "num lugar onde se encontra o coração de Cristo no rosto amigo e hospitaleiro de pessoas e comunidades fraternas".

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O Papa disse esta sexta-feira que "nenhum ser humano é uma ilha".

Leão XIV falava na homilia da missa a que presidiu, em Tenerife, tendo destacado que "a localização geográfica desta diocese e os desafios pastorais que a comprometem atestam que nascemos para o encontro e que não há obstáculo, distância, perigo ou ameaça que possa impedir cada um de prosseguir a sua viagem".

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A partir desta constatação, o Santo Padre referiu "a vocação turística de Tenerife, seja no que diz respeito ao coração de quem decide passar aqui um período de férias, seja para quem vive e trabalha na ilha, em contacto com visitantes de tantos países do mundo" e questionou: "O que procura o coração humano? Como responder à sua sede sem o enganar? Quão importante é, especialmente para quem se deixa orientar pelo Evangelho, não reduzir tudo ao comércio e ao lucro."

Na linha das palavras que tinha deixado aos migrantes com que se encontrou ao início da manhã, o Papa advertiu: "Perante quem especula com o desespero, não podemos, como cristãos, oferecer apenas um reflexo do Senhor que diz: 'Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos'. A maior graça é deixarmo-nos evangelizar por aqueles a quem socorremos, reconhecendo a misteriosa sabedoria de Deus inscrita na sua própria carne."

Leão XIV agradeceu a todos os transformam Tenerife "num lugar onde se encontra o coração de Cristo no rosto amigo e hospitaleiro de pessoas e comunidades fraternas".

"Prestai atenção aos adolescentes e aos jovens, aos ricos e aos pobres, aos residentes e aos hóspedes: todos eles precisam de ser conhecidos com um olhar que vê além das aparências e reconhece a profundidade dos seus corações inquietos, que não raras vezes está já orientado, talvez inconscientemente, para o Reino de Deus e a sua justiça", rematou o Papa.

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