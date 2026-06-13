Bispo de Leiria-Fátima lembra assassinato de bispo de Quelimane e pede a paz para Moçambique

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, lembrou, este sábado, a “situação de conflito e morte em Moçambique” e em particular o assassinato do bispo de Quelimane, ocorrido há uma semana.

No final da Peregrinação Aniversária de junho ao Santuário de Fátima, D. José Ornelas quis “trazer também aos pés da Rainha da Paz a situação de conflito e de morte em Moçambique, especialmente na irmã Igreja de Quelimane, onde o bispo D. Osório Vítor Afonso foi assassinado nestes dias”.

“Que o Senhor o acolha entre os mártires da paz e traga a verdadeira paz a este país e nos faça todos construtores da sua paz, da sua justiça e da dignidade para todo o mundo”, exortou.

D. José Ornelas pediu também a oração pela paz em todo o mundo, não esquecendo a Ucrânia que “nunca nos sai do coração”.

“Como fruto da nossa peregrinação, renovemos a nossa oração corajosa e solidária para pedir e construir a paz nos conflitos que massacram tantas pessoas, muitas das quais crianças como os pastorinhos de Fátima, e que condicionam a vida em todo o mundo, especialmente no Medio Oriente, na Ucrânia, que nunca nos sai do coração, no Sudão e em tantas outras partes do planeta”, pediu o bispo de Leiria-Fátima.

No mês do Sagrado Coração de Jesus. D. José dirigiu o seu olhar “para o coração aberto do Salvador, de onde brota a expressão máxima do amor de Deus, fonte da vida e de fraternidade e de paz, desde sempre unido à espiritualidade e ao caminho de Fátima”.

“É esse coração que transforma o nosso coração e nos coloca ao serviço de um mundo renovado pelo Espírito de Deus, que promove a paz, o dom de si e a participação ativa na transformação da Igreja e do Mundo”, lembrou.

“Que seja Ele a inspirar as nossas atitudes e os nossos caminhos, sempre atentos e ativos na transformação da Igreja e do Mundo, segundo o sentir e agir do seu coração”, acrescentou.

Na sua breve intervenção final, o bispo de Leiria-Fátima também deixou um agradecimento ao bispo da Guarda que presidiu à Peregrinação Aniversária de junho ao santuário de Fátima.