Vaticano atualiza estatutos da comissão que combate os abusos na Igreja

O Vaticano publicou este sábado os estatutos atualizados da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, dedicada ao combate aos abusos sexuais no seio da Igreja Católica, que reforçam a sua capacidade de supervisão. O novo regulamento, aprovado 'ad experimentum' por Leão XIV a 20 de maio, substitui o estatuto de 2015 promovido pelo Papa Francisco, fundador da comissão, informou o Vaticano à imprensa. "Estes estatutos refletem a auscultação das vítimas, a consulta de especialistas em proteção e a experiência das igrejas locais, reafirmando que a proteção continua a ser uma prioridade central", afirmou, através de um comunicado, o arcebispo Thibault Verny, presidente da comissão, nomeado a 05 de julho por Leão XIV. A reforma redefine o lugar da comissão dentro da Cúria Romana e a sua relação com o Dicastério para a Doutrina da Fé, o 'ministério' do Vaticano com uma secção disciplinar responsável, entre outras funções, por casos de abuso. A comissão está agora estabelecida no âmbito deste dicastério e colaborará com ele na troca de informações, no desenvolvimento de metodologias de proteção, na elaboração do relatório anual e em programas de formação, embora mantenha a sua função consultiva e continue a reportar diretamente ao Papa.

Em relação ao estatuto de 2015, que definia a comissão como uma instituição autónoma com uma função consultiva e capacidade para propor iniciativas, o novo quadro regulamentar detalha mecanismos específicos para a colaboração institucional. A chave jurídica reside no artigo 6.4, que estabelece que, em caso de deteção de "violações repetidas das normas ou de deficiências graves nos sistemas locais de comunicação e denúncia", a comissão poderá apresentar as suas próprias avaliações e recomendações aos dicastérios competentes da Santa Sé para que estes possam "exercer as suas responsabilidades". Entre as principais novidades, o órgão poderá também participar "em assuntos da sua competência" em reuniões durante as visitas que bispos de todo o mundo realizam no Vaticano, em coordenação com o Dicastério para a Doutrina da Fé. Na área da prevenção, é enfatizada a promoção da responsabilidade local, cabendo à comissão assegurar que, "caso ainda não tenha sido feito", sejam estabelecidos "sistemas estáveis e de fácil acesso para a denúncia de abusos" nas dioceses e paróquias, incluindo através de gabinetes eclesiásticos específicos.