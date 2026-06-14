"Levais os sonhos de milhões de portugueses": D. Américo Aguiar torce pela vitória de Portugal no Mundial

O cardeal D. Américo Aguiar está a torcer "com amizade, confiança e esperança" pela vitória da seleção nacional na competição Mundial 2026.

Na nota, o bispo de Setúbal lembra que "representar Portugal é uma honra que se conquista com talento, trabalho, disciplina e espírito de missão", acrescentando que esta é uma responsabilidade "dentro e fora do campo".

"Em cada treino, levais convosco os sonhos de milhões de portugueses espalhados pelo mundo, que vos acompanham com orgulho, entusiasmo e gratidão."

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Dirigindo-se aos jogadores, equipa técnica e a todos os outros que integram a comitiva da seleção nacional, D. Américo Aguiar cita um versículo da Bíblia.

O cardeal recua ao momento em que "São Paulo escrevia aos cristão de Corinto recorrendo à imagem dos atletas: 'Não sabeis que, no estádio, todos os corredores correm, mas só um recebe o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo o atleta se impõe a uma rigorosa disciplina; eles fazem-no para alcançar uma coroa que se desfaz, nós, porém, uma coroa que não se desfaz'."

"Que este Mundial seja uma oportunidade para honrar Portugal, inspirar os mais jovens e proporcionar momentos de alegria ao nosso povo", lê-se no final da mensagem.

