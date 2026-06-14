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Angelus de domingo

Papa agradece acolhimento de Espanha

14 jun, 2026 - 11:47 • Redação

"Que Deus abençoe sempre Espanha”, disse Leão XIV, no final do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

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O Papa agradeceu este domingo o acolhimento que teve na sua recente viagem de sete dias a Espanha.

“Expresso, antes de tudo, a minha gratidão ao Senhor pela viagem apostólica que me concedeu a Espanha. Agradeço ao povo espanhol, que me acolheu com grande entusiasmo e devoção. Estou especialmente grato a Sua Majestade, o Rei. Agradeço com afeto aos bispos, a todas as comunidades que visitei e a toda a Igreja que em Espanha. Que Deus abençoe sempre Espanha”, disse Leão XIV, no final do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Na sua alocução, o Papa recordou as vítimas do recente terramoto nas Filipinas, pedindo orações por todos os que sofreram e sofrem ainda com esta calamidade

Na introdução à recitação do Angelus, o Papa comentou o Evangelho deste domingo para sublinhar que "Deus está atento aos sofrimentos do homem e sofre com ele”.

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