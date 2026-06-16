Inteligência Artificial "é um tema que os cristãos têm de conhecer"

“Este é o mundo que nós temos e é o mundo em que nós vivemos. A Inteligência Artificial, as máquinas, estão presentes, fazem parte da nossa vida. Portanto, nós só podemos utilizá-las de forma adequada, com sentido ético, procurando progredir espiritualmente, uma vez que não há Inteligência Artificial nenhuma que possa substituir nem aquilo que nós somos, nem a nossa espiritualidade, nem a nossa fé, nem as nossas relações humanas”, sublinhou o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), esta terça-feira, no final das Jornadas Pastorais do Episcopado, em Fátima. D. Virgílio Antunes reforçou o que foi dito ao longo destes dois dias, na presença de 34 bispos portugueses, apelando a que o tema da IA seja levado a todas as dioceses. “Este é um tema da humanidade e é também um tema da Igreja. É um tema que os cristãos têm de conhecer. Têm de saber quais são as possibilidades e os limites. Mas faz parte de nós e, portanto, tem de ser um assunto tratado, refletido, conhecido, para que seja bem utilizado ao serviço daquilo que é a missão da Igreja e do anúncio do Evangelho”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O recém-empossado líder da CEP falava à Renascença logo a seguir ao término dos trabalhos nas Jornadas Pastorais do Episcopado. Foi num texto compilado com a ajuda de Inteligência Artificial que os presentes ouviram as conclusões deste encontro, lidas pelo padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa – referindo que “a Igreja não é chamada a fugir da Inteligência Artificial nem a ajoelhar-se diante dela”, mas sim “a habitá-la com alma, a avaliá-la com ética e a usá-la com sentido missionário”. Alertando para a necessidade de maior “literacia digital” e conhecimento sobre IA, o texto salienta que os avanços tecnológicos obrigam “a passar de uma presença digital ocasional para uma estratégia pastoral integrada”, lembrando sempre que “nenhum algoritmo substitui o rosto humano, nenhuma máquina substitui a comunidade, nenhuma automatização substitui o discernimento, nenhuma eficácia substitui o amor”.

IA pode ajudar desenvolvimento espiritual?

É pelas 19h00 que termina mais uma edição das Jornadas Pastorais do Episcopado, num total de 100 participantes, entre bispos, padres e leigos convidados pelas dioceses. Focando-se na relação entre espiritualidade e Inteligência Artificial, a presidente do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização veio defender que a Inteligência Artificial pode ajudar no desenvolvimento da espiritualidade de cada um, mas para isso a própria dimensão espiritual tem de estar já bem explorada a priori – de forma a ser capaz de detetar erros das máquinas. “Todo o batizado é chamado a fazer esse desenvolvimento espiritual”, referiu Eugénia Abrantes, uma das conferencistas deste segundo e último dia, alertando que sem “critérios espirituais” não é possível “fazer uma análise crítica e refletida” sobre a informação que é fornecida pela IA. “Essa Inteligência Artificial pode dar uma série de elementos importantes, mas não os sei simplesmente utilizar, porque a minha dimensão é de tal maneira pobre que não consigo tirar as maiores potencialidades que, também neste campo, a Inteligência Artificial pode, obviamente, favorecer e dar para o desenvolvimento espiritual”, salientou. A metáfora escolhida foi a de uma pérola, transformada a partir de material orgânico para algo muito valioso dentro de uma concha. “Quando eu identifico elementos que são nocivos, tóxicos, que não são eticamente válidos, o que eu posso fazer, nesta dita dimensão espiritual bem desenvolvida e numa dimensão espiritual sã, é envolver esses elementos tóxicos e transformá-los em elementos válidos para a humanidade”.