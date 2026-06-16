"Não façam isso". ​Papa faz apelo e aviso à Fraternidade São Pio X

O Papa Leão XIV deixou esta terça-feira um apelo e um aviso à Fraternidade São Pio X, perante o risco de um cisma.



Em declarações aos jornalistas em Castel Gandolgo, nos arredores de Roma, o Papa recordou os contactos do Dicastério para a Doutrina da Fé com a Fraternidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A 1 de julho, em Econe, na Suíça, a Fraternidade São Pio X realizará quatro consagrações episcopais sem mandato pontifício, apesar da advertência da Santa Sé sobre o risco de um cisma.

"A divisão entre os cristãos é sempre um ponto doloroso"



Leão XIV afirma que está a considerar “considerar fazer ainda um novo apelo, dizendo: ‘não façam isso; procuremos viver a comunhão na Igreja’”.

No entanto, o Papa avisa que, em último caso, a escolha é da Fraternidade São Pio X.

“É preciso ter consciência do que isso significa para eles e para a Igreja. Certamente, a divisão entre os cristãos é sempre um ponto doloroso, mas eles recusam-se a aceitar alguns elementos fundamentais da Igreja, a começar por diversos pontos do Concílio Vaticano II. Se fizerem essa escolha, lamento, mas nós devemos seguir em frente”, conclui Leão XIV.

No final de maio, a Casa Geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) anunciou os nomes dos quatro padres escolhidos para receber a consagração episcopal no próximo dia 1 de julho.

Em comunicado, o Superior Geral da Fraternidade, o padre Davide Pagliarani, afirmou ter “a alegria de anunciar os nomes dos padres da Companhia que foram escolhidos para receber a consagração episcopal”.

Os sacerdotes escolhidos são: padre Pascal Schreiber, de nacionalidade suíça; padre Michael Goldade, cidadão norte-americano; padre Michel Poinsinet de Sivry, francês; e padre Marc Hanappier, também francês.



Segundo a Fraternidade, os processos relativos aos quatro sacerdotes foram apresentados ao Papa, acompanhados de “algumas explicações necessárias para a compreensão adequada desse processo, no contexto muito particular e excecional dessas consagrações episcopais”.



Vaticano fala em “ato cismático”

O Vaticano reiterou recentemente que as ordenações episcopais anunciadas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, caso avancem, serão realizadas sem autorização do Papa e à margem da comunhão da Igreja Católica.

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Víctor Manuel Fernández, afirmou que essas ordenações “não possuem mandato pontifício” e representam “um ato cismático”.

Numa declaração divulgada pelo Vaticano, o responsável recordava a carta apostólica Ecclesia Dei, de João Paulo II, onde se sublinha que “a adesão formal ao cisma constitui uma grave ofensa a Deus” e implica a excomunhão prevista pelo direito canónico.

Segundo o documento, a decisão da Fraternidade São Pio X traduz uma quebra da comunhão eclesial, uma vez que as ordenações episcopais previstas não têm o necessário consentimento do sucessor de Pedro.

O cardeal Víctor Manuel Fernández referia ainda que o Papa Leão XIV continua a acompanhar a situação com preocupação e oração.