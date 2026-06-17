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Bispos analisam nova proposta sobre as estruturas de combate aos abusos

17 jun, 2026 - 15:52 • Ana Catarina André

Em comunicado, a Conferência Episcopal anuncia, ainda, a nomeação da leiga Rita Carvalho como diretora do secretariado nacional das comunicações sociais da Igreja.

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A Conferência Episcopal (CEP) está a analisar uma nova proposta relativa às estruturas diocesanas e nacionais que trabalham na área do acolhimento e acompanhamento a vítimas de abusos sexuais, contemplando também a formação e prevenção nesta área.

Em comunicado, divulgado na sequência da assembleia plenária que terminou esta quarta-feira em Fátima, os bispos referem que a Igreja vai entrar numa "nova fase", mantendo o diálogo com as estruturas em funcionamento. Não adiantam, contudo, mais detalhes, nem fazem qualquer referência ao grupo VITA, liderado pela psicóloga Rute Agulhas.

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Em entrevista à Renascença, no início de junho, o presidente da CEP, D. Virgílio Antunes, admitia que não havia ainda data para decidir o futuro do grupo criado após a extinção da Comissão Independente.

O mesmo comunicado refere, ainda, a nomeação da leiga Rita Carvalho, atual diretora do gabinete de comunicação dos jesuítas e do portal Ponto SJ, como nova diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja. Os bispos escolheram, ainda, o Padre Joaquim Augusto Nunes Ganhão, da Diocese de Santarém, para liderar o Secretariado Nacional de Liturgia.

Noutro plano, a CEP manifesta, ainda, “pesar” pelo assassinato, a 6 de junho, do bispo de Quelimane, D. Osório Citora Afonso. “Neste momento de dor e luto, os bispos portugueses confiam o seu eterno descanso à misericórdia de Deus e expressam a sua proximidade fraterna à Igreja em Moçambique, à Diocese de Quelimane, aos seus familiares, amigos e a todos os fiéis que com ele partilharam o caminho da fé e do serviço à Igreja”, refere a nota.

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