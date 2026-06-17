Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

fundação ais

Mundial de Futebol: 14 dos 48 países continuam marcados por perseguição ou discriminação religiosa

17 jun, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos

Fundação AIS alerta que quase um terço das seleções presentes no Campeonato do Mundo representa países onde a liberdade religiosa continua limitada, seja por leis restritivas, violência extremista ou pressão social.

A+ / A-

Uma análise da Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre) chama a atenção para uma realidade menos visível à volta do Campeonato do Mundo do futebol, que está em curso na América do Norte: 14 dos 48 países participantes enfrentam problemas graves relacionados com a liberdade religiosa.7

Segundo o mais recente Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, três dessas nações são classificadas como locais de perseguição religiosa e outras onze registam níveis significativos de discriminação contra comunidades de fé.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A situação mais preocupante verifica-se no Irão, na Arábia Saudita e na República Democrática do Congo. Nos dois primeiros países, sistemas jurídicos baseados em interpretações rigorosas do Islão impõem fortes restrições à liberdade religiosa, sobretudo para convertidos e grupos religiosos não reconhecidos. Em alguns casos, a violação dessas normas pode resultar em prisão ou mesmo na aplicação da pena de morte.

Já na República Democrática do Congo, a preocupação centra-se na violência persistente no leste do país, onde grupos jihadistas ligados às chamadas Forças Democráticas Aliadas têm intensificado ataques contra populações civis e comunidades religiosas.

México e Haiti entre os casos mais preocupantes

Entre os anfitriões do Mundial, o México surge igualmente assinalado no relatório. Embora disponha de garantias legais de liberdade religiosa, a presença do crime organizado em várias regiões do país tem colocado sacerdotes, agentes pastorais e líderes religiosos sob ameaça constante. Em diversas zonas, os cartéis da droga procuram controlar a vida das comunidades locais, recorrendo à intimidação e à violência.

A situação do Haiti é considerada ainda mais grave. O país vive uma profunda crise de segurança, com extensas áreas sob controlo de gangues armados responsáveis por sequestros, assassinatos e ataques contra responsáveis religiosos. A instabilidade é tal que apenas um dos 26 jogadores convocados para a seleção haitiana vive atualmente no país.


Restrições persistem em vários países árabes

O relatório destaca ainda vários países participantes do Mundial onde a liberdade religiosa continua condicionada, entre os quais Marrocos, Tunísia, Argélia, Jordânia, Catar, Egito e Turquia.

Nestas nações, as minorias religiosas — incluindo cristãos, bahá’ís e algumas comunidades muçulmanas — enfrentam frequentemente obstáculos à prática da sua fé, resultantes tanto de limitações legais como de pressões sociais e culturais.

Também o Uzbequistão continua sob observação devido aos mecanismos de controlo estatal sobre a atividade religiosa, que afetam diferentes grupos confessionais, incluindo membros da maioria muçulmana.

Iraque apresenta sinais de esperança

Entre os países referidos pela AIS, o Iraque surge como um caso particular. Apesar de anos de perseguição e discriminação contra cristãos e outras minorias religiosas, a seleção nacional tornou-se um símbolo de convivência entre diferentes comunidades.

A equipa reúne jogadores de diversas origens étnicas e religiosas, incluindo árabes, curdos, xiitas e sunitas. Quatro dos atletas convocados são cristãos, uma presença considerada significativa num país onde esta comunidade representa atualmente menos de 1% da população.

Mundial pode ajudar a sensibilizar

Para Marta Petrosillo, editora-chefe do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo da Fundação AIS, citada em comunicado, o torneio constitui uma oportunidade para recordar que milhões de pessoas continuam privadas de um direito humano fundamental.

A responsável sublinha que o Mundial reúne povos, culturas e religiões de todo o mundo, podendo servir de plataforma para reforçar a defesa da liberdade religiosa e da dignidade humana. A Fundação AIS aproveita por isso a competição para promover uma petição internacional em favor da proteção deste direito fundamental.

Dos relvados às realidades sociais e religiosas dos países participantes, o Mundial de 2026 mostra que, para milhões de pessoas, a liberdade continua a ser um desafio muito para além do futebol.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas