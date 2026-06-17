Mundial de Futebol: 14 dos 48 países continuam marcados por perseguição ou discriminação religiosa

Uma análise da Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre) chama a atenção para uma realidade menos visível à volta do Campeonato do Mundo do futebol, que está em curso na América do Norte: 14 dos 48 países participantes enfrentam problemas graves relacionados com a liberdade religiosa.7

Segundo o mais recente Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, três dessas nações são classificadas como locais de perseguição religiosa e outras onze registam níveis significativos de discriminação contra comunidades de fé.



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A situação mais preocupante verifica-se no Irão, na Arábia Saudita e na República Democrática do Congo. Nos dois primeiros países, sistemas jurídicos baseados em interpretações rigorosas do Islão impõem fortes restrições à liberdade religiosa, sobretudo para convertidos e grupos religiosos não reconhecidos. Em alguns casos, a violação dessas normas pode resultar em prisão ou mesmo na aplicação da pena de morte.

Já na República Democrática do Congo, a preocupação centra-se na violência persistente no leste do país, onde grupos jihadistas ligados às chamadas Forças Democráticas Aliadas têm intensificado ataques contra populações civis e comunidades religiosas.

México e Haiti entre os casos mais preocupantes

Entre os anfitriões do Mundial, o México surge igualmente assinalado no relatório. Embora disponha de garantias legais de liberdade religiosa, a presença do crime organizado em várias regiões do país tem colocado sacerdotes, agentes pastorais e líderes religiosos sob ameaça constante. Em diversas zonas, os cartéis da droga procuram controlar a vida das comunidades locais, recorrendo à intimidação e à violência.

A situação do Haiti é considerada ainda mais grave. O país vive uma profunda crise de segurança, com extensas áreas sob controlo de gangues armados responsáveis por sequestros, assassinatos e ataques contra responsáveis religiosos. A instabilidade é tal que apenas um dos 26 jogadores convocados para a seleção haitiana vive atualmente no país.