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Mundial de Futebol: 14 dos 48 países continuam marcados por perseguição ou discriminação religiosa
17 jun, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos
Fundação AIS alerta que quase um terço das seleções presentes no Campeonato do Mundo representa países onde a liberdade religiosa continua limitada, seja por leis restritivas, violência extremista ou pressão social.
Uma análise da Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre) chama a atenção para uma realidade menos visível à volta do Campeonato do Mundo do futebol, que está em curso na América do Norte: 14 dos 48 países participantes enfrentam problemas graves relacionados com a liberdade religiosa.7
Segundo o mais recente Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, três dessas nações são classificadas como locais de perseguição religiosa e outras onze registam níveis significativos de discriminação contra comunidades de fé.
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A situação mais preocupante verifica-se no Irão, na Arábia Saudita e na República Democrática do Congo. Nos dois primeiros países, sistemas jurídicos baseados em interpretações rigorosas do Islão impõem fortes restrições à liberdade religiosa, sobretudo para convertidos e grupos religiosos não reconhecidos. Em alguns casos, a violação dessas normas pode resultar em prisão ou mesmo na aplicação da pena de morte.
Já na República Democrática do Congo, a preocupação centra-se na violência persistente no leste do país, onde grupos jihadistas ligados às chamadas Forças Democráticas Aliadas têm intensificado ataques contra populações civis e comunidades religiosas.
México e Haiti entre os casos mais preocupantes
Entre os anfitriões do Mundial, o México surge igualmente assinalado no relatório. Embora disponha de garantias legais de liberdade religiosa, a presença do crime organizado em várias regiões do país tem colocado sacerdotes, agentes pastorais e líderes religiosos sob ameaça constante. Em diversas zonas, os cartéis da droga procuram controlar a vida das comunidades locais, recorrendo à intimidação e à violência.
A situação do Haiti é considerada ainda mais grave. O país vive uma profunda crise de segurança, com extensas áreas sob controlo de gangues armados responsáveis por sequestros, assassinatos e ataques contra responsáveis religiosos. A instabilidade é tal que apenas um dos 26 jogadores convocados para a seleção haitiana vive atualmente no país.
Restrições persistem em vários países árabes
O relatório destaca ainda vários países participantes do Mundial onde a liberdade religiosa continua condicionada, entre os quais Marrocos, Tunísia, Argélia, Jordânia, Catar, Egito e Turquia.
Nestas nações, as minorias religiosas — incluindo cristãos, bahá’ís e algumas comunidades muçulmanas — enfrentam frequentemente obstáculos à prática da sua fé, resultantes tanto de limitações legais como de pressões sociais e culturais.
Também o Uzbequistão continua sob observação devido aos mecanismos de controlo estatal sobre a atividade religiosa, que afetam diferentes grupos confessionais, incluindo membros da maioria muçulmana.
Iraque apresenta sinais de esperança
Entre os países referidos pela AIS, o Iraque surge como um caso particular. Apesar de anos de perseguição e discriminação contra cristãos e outras minorias religiosas, a seleção nacional tornou-se um símbolo de convivência entre diferentes comunidades.
A equipa reúne jogadores de diversas origens étnicas e religiosas, incluindo árabes, curdos, xiitas e sunitas. Quatro dos atletas convocados são cristãos, uma presença considerada significativa num país onde esta comunidade representa atualmente menos de 1% da população.
Mundial pode ajudar a sensibilizar
Para Marta Petrosillo, editora-chefe do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo da Fundação AIS, citada em comunicado, o torneio constitui uma oportunidade para recordar que milhões de pessoas continuam privadas de um direito humano fundamental.
A responsável sublinha que o Mundial reúne povos, culturas e religiões de todo o mundo, podendo servir de plataforma para reforçar a defesa da liberdade religiosa e da dignidade humana. A Fundação AIS aproveita por isso a competição para promover uma petição internacional em favor da proteção deste direito fundamental.
Dos relvados às realidades sociais e religiosas dos países participantes, o Mundial de 2026 mostra que, para milhões de pessoas, a liberdade continua a ser um desafio muito para além do futebol.
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