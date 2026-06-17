- Noticiário das 12h
- 17 jun, 2026
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Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
17 jun, 2026 - 10:42 • Aura Miguel
Leão XIV considera entendimento entre Washington e Teerão um resultado “encorajador” do diálogo e lamenta o agravamento da guerra na Ucrânia, pedindo uma paz “justa e duradoura”.
O Papa saudou, “com satisfação”, o acordo alcançado entre a República Islâmica do Irão e os Estados Unidos da América, que será assinado na sexta-feira, “como resultado encorajador de um paciente trabalho de diálogo e negociação”.
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Leão XIV expressou, esta manhã, na Praça de São Pedro, a sua gratidão aos países que se empenharam em fomentar o encontro entre as partes e tornar possível este entendimento.
“Espero que este acordo contribua para reforçar a confiança mútua, a segurança e a estabilidade no Médio Oriente, promovendo caminhos de diálogo e cooperação entre os povos.”
O Papa aproveitou esta ocasião, no final da audiência geral, para lamentar “as notícias dolorosas que chegam da guerra na Ucrânia, que continua a alastrar, com tantas vítimas inocentes, socorristas mortos, igrejas e lugares do património cultural devastados pelas chamas”.
Leão XIV disse estar próximo “daqueles que choram os seus entes queridos, dos feridos e daqueles que, no meio da violência, continuam a servir a vida com coragem” e convidou todos a rezar pelo fim desta guerra.
“Peçamos ao Senhor que abra caminhos de diálogo, extinga o ódio e torne possível uma paz justa e duradoura.”
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