Patriarcado de Lisboa promove caminhada solidária a favor do Líbano

O Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa vai organizar no sábado, dia 20 de junho, uma caminhada solidária em Cascais. A receita será entregue à Fundação AIS e canalizada para o Líbano.

Este é o segundo ano consecutivo em que esta iniciativa do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado envolve a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (Fundação AIS), que fará chegar o valor angariado à Igreja local do Líbano. No ano passado, a ajuda destinou-se à paróquia católica da Sagrada Família, em Gaza.

De acordo com informação avançada pela página da Fundação AIS “o objetivo é ajudar as comunidades cristãs, e não só, do Líbano, e que vivem tempos dramáticos agravados desde o início de março com a guerra entre Israel e a milícia Hezbollah”.

Assim, sábado, o Parque Marechal Carmona, em Cascais, vai acolher logo pelas 9 horas da manhã, mais uma “caminhada missionária” do Patriarcado de Lisboa. Cada inscrição custa 10€ .

Numa breve mensagem, o Padre Albino dos Anjos, missionário da Boa Nova e responsável por aquele Serviço do Patriarcado de Lisboa, explica que a ideia é de se conseguir “arrecadar alguns fundos para as comunidades cristãs, e não só, do Líbano”.

“Todos nós temos assistido, através dos jornais, aos diversos ataques graves, com muito sofrimento, que as comunidades cristãs, e não só, têm sofrido. O Papa Leão, e mesmo o nosso Patriarca de Lisboa, têm-nos alertado e sensibilizado [no sentido de] podermos dar o nosso contributo para amenizar as dificuldades que estas comunidades têm passado”, reforçou o sacerdote.