Diocese de Leiria-Fátima alerta para email fraudulento que tenta roubar dados de acesso

Segundo a informação divulgada, a mensagem indica falsamente que a caixa de correio eletrónico está quase cheia e convida os destinatários a clicar em opções como " Obter +5 GB grátis" ou " Limpar lixo" , remetendo-os para páginas externas destinadas à recolha indevida de credenciais de acesso.

A Diocese de Leiria- Fátima alertou, esta quinta-feira, para a circulação de um email fraudulento que se faz passar pelo serviço de correio eletrónico diocesano , numa tentativa de obter os dados de acesso dos utilizadores.

Apesar de o email poder incluir referências à Diocese ou ao serviço cPanel, a instituição esclarece que se trata de uma fraude. “Trata-se de uma tentativa de fraude destinada a obter os dados de acesso das contas de correio eletrónico”, alerta a Diocese.

Perante esta situação, os responsáveis apelam à prudência dos utilizadores, recomendando que não cliquem em qualquer ligação presente na mensagem, não introduzam o endereço de email nem a palavra-passe em páginas abertas através desses links e eliminem imediatamente a mensagem recebida.

A Diocese aconselha ainda que, em caso de dúvida, os utilizadores contactem o Gabinete de Informação e Comunicação.

Caso alguém tenha seguido as instruções da mensagem fraudulenta e introduzido os seus dados de acesso, a recomendação é clara: “Deverá alterar imediatamente a palavra-passe da(s) conta(s)”.

Como identificar a fraude?

A Diocese explica que uma forma simples de verificar a autenticidade destas mensagens consiste em colocar o ponteiro do rato sobre os botões ou hiperligações, sem clicar. Na maioria dos programas de correio eletrónico, o endereço de destino surge visível na parte inferior da janela ou numa caixa de informação.

“Se surgir um endereço estranho, desconhecido ou diferente dos domínios habituais da Diocese, não deve clicar”, sublinha a instituição, acrescentando que, no exemplo analisado, os botões encaminham para um endereço externo sem qualquer ligação à Diocese.

No comunicado, é ainda recordado que a Diocese nunca solicita palavras-passe por email nem oferece aumentos de espaço de armazenamento através de ligações enviadas em mensagens deste género, pelo que qualquer comunicação com estas características deve ser considerada suspeita.

A Diocese apela à vigilância de todos os utilizadores para evitar situações de fraude informática e roubo de credenciais de acesso.